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求媽顧小孩遭拒！孝親費卻「該給都不能少」她心寒不回娘家了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友請媽媽幫忙顧小孩被拒，決定辭職帶小孩，不過對方仍要求孝親費一毛都不能少。示意圖／ingimage
一名女網友請媽媽幫忙顧小孩被拒，決定辭職帶小孩，不過對方仍要求孝親費一毛都不能少。示意圖／ingimage

許多雙薪夫妻顧小孩，因為上班時間關係，更加仰賴公婆、娘家的後援。不過一名女網友抱怨，自己付錢請媽媽幫忙照顧小孩，親弟弟卻挑撥「內孫才是親孫」，只好自己辭職帶，卻被媽媽卻臭罵一頓，還要求「孝親費一毛都不能少」。原PO實在無法忍受，便拒絕回娘家，一票網友見狀，紛紛搖頭直呼「一群三觀奇特的一家人」。

一名女網友近日於臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，有一陣子保姆不能顧小孩，所以找媽媽商量幫忙顧，會支付保姆費。原本已經說好，不料弟弟挑撥稱「是不是忘了內孫才是親孫？」讓媽媽以「不好意思霸佔婆婆的孫子」為由拒絕。最後原PO選擇退讓，自己辭職顧小孩，因為不希望看到媽媽與弟弟決裂的畫面。

不料原PO媽媽得知消息後將人臭罵一頓，除了批評她「不會當媽還想顧什麼孩子？」，還直言「該給娘家的孝親費一毛都不能少」，強烈反對她辭職。原PO透露，自己每次給娘家孝親費一定會帶伴手禮，不然就是買單開銷，否則弟媳就會不開心。弟弟唯一一次請客、給媽媽1萬塊零用錢的時候，弟媳就全程黑臉，「後來那筆錢全花在弟弟小孩的身上，他們婆媳才有講話」。

最近媽媽生病，原PO提議付看護費請弟媳來照顧，並表示媽媽的小孩有兩個，自己可以出一半，不過卻被弟媳嗆「要就付全部，我是媳婦妳才是女兒，我沒那個義務幫妳顧媽」。原PO坦言，受不了討好娘家所有人、看人臉色的生活，決定不再回娘家了，「回去那個家，錢給的不夠就沒有尊嚴，而錢不會有給夠的那一天」。

對此，網友們紛紛回應：「一群三觀奇特的一家人」、「如果這是我弟，我和我妹會先一巴掌給他」、「妳媽和妳弟問題最大！」、「我覺得，樓主母親寵兒子寵到罪有應得」、「妳弟媳就算了，不是一個娘胎的，妳弟怎麼回事？妳媽也是很奇怪，什麼好處都要，世上有這種好事？」、「照顧小孩時說不是親孫，孝親費又不能少，怕弟弟太累、錢花太多，嫁出去的女兒又要全包了，有毒家庭快逃」、「妳媽問題最大，孝親費給就好，其餘也不用往來了」。

另外有人點出，「照妳那沒用的弟弟邏輯，妳嫁出去就是別人家的媳婦了，哪能回來顧媽媽啊！什麼請假？這種破事都有妳的份，妳只不過被妳弟吃定妳呆，不懂拒絕」、「要錢的時候妳才是親生的女兒，需要幫忙的時候，妳的小孩不是親孫，還真是親情自助餐呢！把妳的錢省下來，妳媽還有工作能力，妳的扶養責任就還沒開始，等妳媽沒有工作能力時再給，當然也是依比例付出就好，畢竟大家都很會算嘛」。

孝親費 娘家

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