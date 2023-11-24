男友正式交往後要求AA制 網勸：趁年輕下一個會更好

一般人跟朋友在餐廳吃飯，都會均分或是只出自己的餐費，成為男女朋友之後，多數是男方出大部分，少數女友會要求均分餐費。一位女網友在ptt貼文抱怨自己的男友追求時跟正式交往後完全像變個人似的，尤其要求AA制，讓她都想分手。這篇貼文內容引發熱議，有人回應說「分了吧」、「趁年輕，下一個會更好」。

原po貼文中說，男友追求她時，為獻殷勤「常買早點或送小點心，結果正式交往後就開始要求AA」，原本以為男友是位大方溫暖的人，哪知道出去吃飯只出他自己吃的餐費，偶爾要他幫忙買點東西都算的很清楚。

日前，原po生理期來想吃甜食，請男友幫忙買紅豆湯圓跟巧克力，他東西送到後，隨即拿發票跟原po要買甜食的錢215元，原po把僅有的200元都給他，因缺15元，他一直提醒原po「妳欠我15塊喔！」原po心想才15元而已就計較成這樣，讓她都想分手了。

網友們看完貼文後，紛紛留言回應說，「男生這樣真的不夠大氣」、「難道妳還把他當寶喔！計較到這樣真的不行」、「連15塊都一直掛在嘴上的男人，已經不是AA了，而是小氣、愛計較」、「可以嫁沒錢但絕不能嫁小氣，本性問題是改不了的」，不過有人表示，「現在講究男女平權，男人應該照顧女人的想法也過時了，但如果把他當成妳的女性閨蜜對待，閨蜜小氣點是可接受的，至少還沒有主動要錢」。

也有網友覺得「這個男生或許有其他優點，讓人願意忍受AA也要繼續交往，有可能AA就是未來趨勢，越來越多AA」，更多人建議原po「分了吧」、「分了、分了啦」、「趁年輕，下一個會更好」、「這種人只是『想』分手，15元都這麼斤斤計較不斷掛嘴邊，就算是朋友也會敬而遠之」。