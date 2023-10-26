男問女友北上工作同居要準備什麼？ 網回：一起採購最好

男女朋友最怕遠距交往談戀愛，除了距離遠難見面，被人橫刀奪愛而分手的機率非常高。有一位男網友終於要結束遠距離戀愛，很高興分享要跟女友同居的喜悅，但不知要準備些什麼，於是上網請教大家「還有什麼生活用品是必買的」？

原PO在Dcard貼文表示，感謝老天，自己終於要結束遠距離戀愛，因為女友要北上工作，馬上可以跟她同居。這幾天自己瘋狂把家裡打掃乾淨，但對於要添購什麼生活用品卻毫無頭緒。原PO舉例說，個人盥洗用品習慣用「男性洗髮精跟沐浴乳，沐浴乳沒了就加水還是可以繼續洗全身，反正是有洗乾淨就好」，但不知女友的喜好品牌及習慣如何，不知如何幫忙準備。

有網友稱讚原PO「算是好男友」、「真可愛」、「恭喜你們結束遠距，以後可以不用承受相思之苦」，也有人建議說，「直接帶女友去賣場一次買齊吧！女生通常都有自己慣用的品牌，只需要把家裡整理乾淨，挪出可以放她物品的空位來就好」、「很有心，打掃跟買用品就很加分，不按讚不行，你可以旁敲側擊的問問喔」、「其實她搬來前或搬來當天，你直接找她去逛賣場，情侶一起逛超市其實才是平凡同居生活的開始，會更加的互相了解」，更多人表示，討女友開心「可以買點巧克力或零食，每個女孩都想要個小零食櫃」。

不過也有人說，「不得不吐你兩句，誰不喜歡香香的女友，她現在身上的沐浴乳味跟頭髮不香嗎」，有些過來人提醒，「小心同居後：『那個天真無邪美美香香的女友呢？變成了一隻大怪獸』」。