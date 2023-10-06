婚後還「AA制」！老公掏105元幫買冬粉 婆婆怒嗆媳太計較：誰煮就誰花錢

不少情侶交往時，約會或採買會採「AA制」，但若是步入婚姻後也要繼續落實嗎？有名媳婦抱怨，她去連鎖賣場買魚、肉等食材共花費1萬多元，而老公只是幫忙買了105元的冬粉，就被婆婆怒嗆「廚房誰煮的就誰要負責花錢，才105元不要太計較」，讓她當場傻眼。

該名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」以「是我計較還是你計較？」為題大吐苦水。她表示，當初婆婆規定廚房誰用誰就要負責，因此家裡的廚房支出，從拖把、抹布到食材都是由她自掏腰包買的。

某天中午，婆婆與她一起到連鎖賣場購買食材，總共花費1萬多元，然而晚上要煮草蝦粉絲時卻發現沒冬粉了，老公便主動帶錢包，到超市買了一串105元的冬粉回家，沒想到此舉卻惹怒婆婆，對著原PO大罵「廚房誰煮的就誰要負責花錢，才105元不要太計較」。

原po當場傻眼，明明下午婆婆才看到她花了一萬多元，讓她感到相當委屈「你是不是眼睛瞎了？你兒子才花105元冬粉，你說我計較？」。兩人最後吵到翻桌，老公與婆婆還聯合起來和她吵，氣得她連草蝦粉絲也不煮了，只好自己跑去超商冷靜，結果婆婆還打電話給親戚，四處抱怨她計較105元，甚至跟她頂嘴，讓她感嘆「自己當初忍氣吞聲接受AA，沒想到婆家的人是吃骨頭啃血的，拗了AA，還會想辦法拗更多，想更多招數來對付」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「他們不是都有吃嗎？他們吃的食材不用錢買嗎？AA制是各付各的，誰吃誰付錢，是我哪裡搞錯了嗎？」、「不要煮，吃外賣，自己吃的自己付」、「廚房直接封起來不要用了，外食吧，想吃甚麼自己買，她不是喜歡AA嗎？讓她A個夠」、「一個出錢一個就出力，否則出錢出力都自己，到底結這個婚幹嘛？」、「什麼都AA這樣還算一家人嗎」。