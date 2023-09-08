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算命師透露40幾歲才能生讓她很煩惱 網傻眼：不看醫生看命理

聯合新聞網／ 綜合報導
懷孕示意圖。 圖／ingimage
懷孕示意圖。 圖／ingimage

隨著時代演進，晚婚的人越來越多，生孩子的年齡也越來越晚，有的人不想那麼早生，但也有人可能是身體上的問題而無法生育。一名女網友透過算命得知自己要到40幾歲才能生小孩，讓她相當憂心，不過鄉民們卻勸她多方面考量比較好。

這名女網友在PTT以「40幾歲的女生是不是很難生小孩？」為題發文，她坦言對自己很沒有自信，所以會上網到處看免費的算命，看看自己的運勢如何，也會私訊老師問問題。不過原PO說已經不只一位命理老師說她要生小孩很難，至少穩定點要到40幾歲才有機會。

原PO認為女生40幾歲才生孩子已經是超高齡產婦了，就算生了也許會有狀況，例如唐氏症寶寶之類的，不過也有一些成功的案例，例如她也看到不少女藝人如林志玲、伊能靜等40幾歲懷孕生子，走過艱辛的過程，這讓她好奇地想問看看40幾歲的女生，想生小孩的想法。

貼文一出引起熱議，多數人都勸原PO多想想，「妳先把自己過好吧，下一代的事情看淡有無都好，避免自己高齡生產又造成新的人生困難也是一種選擇」、「不需要八字沒一撇就在煩惱，婚前健檢+孕期能做的檢查就做，看要不要先凍卵，比較實際」、「妳有想過小孩有想被生出來嗎」、「天啊，不看醫生看命理」、「擔心很多小孩的事情沒有錯，但請不要忘記為自己著想，3X以上高齡產婦本人也會隨年紀增加風險，疼小孩首先要有健康的娘」、「我身邊還是一堆40幾女生成功人工受孕的，但最辛苦的不是生小孩，而是教養」、「生小孩再多想想吧，沒有信心能給他好的資源好的生活，或是開心的成長環境，就不要生，這樣對他很不公平」。

懷孕 算命

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