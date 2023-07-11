毒姑好惱人…「不融入婆家」新婚人妻遭訓斥 網教：嗯嗯喔喔哈哈哈就行了

有人對於家族聚餐常會讓到有壓力、焦慮不自在，尤其是大家庭。有一名新婚不久的女網友發文表示，婆家與原生家庭很不一樣，每週末都要去餐廳聚餐，令她深感不自在，加上日前又被毒姑點名教訓，引發網友同情。

有一名網友在PTT上以「不想融入婆家的大家庭」為題發文，原PO透露目前婆家每週末都要去餐廳聚餐，每次來的人包含公公、婆婆、爺爺、小叔、姑姑、姑丈、表姐，甚至還有姑丈的媽媽，這樣大家庭式的聚會，讓她倍感壓力。

原PO透露，從小自己跟原生家庭關係比較疏離，但也不會感到遺憾，反而覺得一年聚一次真的已經很足夠了，因此，對於婆家每週末聚會的這種習慣感到壓力山大。

事情發生在上周末，姑姑突然在餐桌上嚴肅的指名她：「你都不說話，你要講話啊，這樣才能融入我們家」，同時叫著老公的名字說「你應該要好好督促她」，當下令原PO深感委屈，差點當場爆掉，因為覺得已經委屈自己，犧牲週末時間來坐在這裡聚餐，安安靜靜的坐在這裡不行嗎？更何況他們聊天的語言，根本聽不太懂，自己也才剛嫁過來，是要聊什麼呢？

原PO表示，大家都是獨立個體，婚後也是獨立的家庭，參加聚會就是保持對他們的尊重，大家尊重來尊重去就好。現在硬給她扣上「不融入婆家」這樣的大帽子，實在言重了，讓她完全無法接受。

原PO還補充說道，平常跟公婆相處的算是相當融洽，就是想不透為什麼還要跟姑姑他們融入。後來，婆婆有幫姑姑解釋，說她沒有惡意，而且社會上經常遇見這樣的事，要她不要放在心上。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「毒姑聽過嗎？」、「不必把她的話放在心上 因為你也不會聽她的」、「你本來就不需要去啊」、「你本來就不需要去阿，何必去了不講話」、「就嗯嗯喔喔哈哈哈，就行了」、「我會直接拉黑，直接不去」、「下次再被講直接哭給他們看，慘烈一些，以後就不用去了」、「督促什麼啊？好惱人」。

也有網友指出重點說道「跟你老公說啊」、「跟妳老公說妳不去就好了」、「老公也覺得每周末聚餐，不用小家庭時間？」、「先生要你去，那就要求他隔天要去娘家，這才公平」、「勸妳，不要再配合，每週真的太誇張，等於休假日還要『工作』」、「每週也太累了」。