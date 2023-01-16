十大情感教育新聞 少子化最受關注

少子化危機已經連續三年進榜，此次更衝上十大新聞事件之首！台灣性教育學會與華人情感教育發展協會16日辦理「台灣十大性與情感教育新聞事件選拔」。台灣性教育學會常監理事高松景指出，生育政策應考慮文化差異，並強化青少年的「愛情學」。其他十大新聞包括，未成年性侵、《跟騷法》通過等。

少子化最受關注

十大新聞事件依序如下：一、「2035年台灣生育率恐全球墊底」；二、「未成年性侵通報，網友佔一成」；三、「跟騷法6月上路」；四、「教育與大學聯合推動情感教育」；五、「獨自終老，超單世代漸成形」。

六、「全國男性遭性侵比例攀升8成，絕對大多數為未成年」；七、「台灣離婚者中，三成於五年內結束關係」；八、「青少年性行為增加，超過1成沒避孕」；九、「逾半台灣人14歲接觸色情片」；十、「成大跨性別生搬進女宿惹爭議」。

針對榜首的少子化危機，高松景說，解決少子化不能只是考量經濟因素，更需要擴及到社會與教育的層面，如台師大曾推動「愛情學」通識課程，結果顯示，上課前有超過3成學生傾向不結婚；學期結束後比例則下降至15.9%。他指出，台灣文化與歐美不同，傾向將婚姻跟生育兩件事放在一起。

保護個資 拒絕性侵

「未成年性侵通報中網友佔一成」、「男性遭性侵比例上升」與「青少年性行為增加，但超過一成沒有避孕」，都直指青少年暴露於數位時代，色情資訊取得容易，但仍不懂如何保護自己，更意外踏入網路犯罪的陷阱。

華人情感教育發展協會理事長楊聰財說，網路匿名性高，不易辨識加害人真實身分與目的。他呼籲，青少年交友應謹記「不留個資，保留隱私」、「不收取莫名的禮物」、「不吃來路不明的東西，保持清醒」與「遇到問題時，勇於求助」等四大法則。

輔仁大學公衛系副教授鄭其嘉則指出，性侵害案件無論性別、加害人或被害人，年齡都落於12到24歲之間，可能因為涉世未深、反應不足等因素還遭到侵犯。她呼籲，性侵害防治教育刻不容緩，只教導法律層面不足夠，更應該要讓年輕人學習如何經營一段健康的親密關係，學會自主尊重的重要性。

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