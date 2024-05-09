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看好西雅圖增班 名人郵輪邀台灣客到阿拉斯加看冰川

中央社／ 台北9日電

皇家加勒比集團旗下的名人郵輪看好台北往返西雅圖航線將大幅增班，來台灣推廣阿拉斯加冰川之旅，今天舉行記者會，並介紹船上吸睛的神奇魔毯可自由伸降。

名人郵輪表示，今年首度派出旗下的頂級系列名人愛極號、名人極致號和名人尖峰號，分別從美國西雅圖、加拿大溫哥華和阿拉斯加史華德出發，沿途造訪「鮭魚之城」克奇坎、阿拉斯加朱諾和全美知名冰川之一的道斯冰川等地，特別的是，這些郵輪都有1項被喻為神奇魔毯的設計，具有自由伸降的功能，除了讓旅客更近距離欣賞冰川等風景，在無法靠岸的地點，可做為接駁設施。

名人郵輪亞洲業務發展經理戚宇軒說，根據國際郵輪協會統計，2019年台灣造訪阿拉斯加旅客人數約2337人次，加上台灣市場8月起將有4間航空公司直飛西雅圖，每週提供25個航班選擇，以及台灣護照入境美國的免簽優勢，未來旅客可以透過名人郵輪的優質服務，更輕鬆探索阿拉斯加。

今年西雅圖航線很熱鬧，達美航空6月7日開航台北-西雅圖，每天1班；華航7月14日復飛睽違15年的台北-西雅圖，每週5班；星宇航空8月16日開航台北-西雅圖，每週3班，再加上已飛航西雅圖20多年的長榮航空每週10班，台灣民眾要直飛西雅圖，有4家航空公司、共25班可選擇。

名人郵輪也宣布，將以NOTHING COMES CLOSE為全新品牌形象，從視覺風格、市場定位到旅客服務都將全再進化，同時與5家台灣業者，包括：AsiaYo、可樂旅遊、KKday、雄獅旅遊與喜泰旅行社合作，針對台灣，提供5條獨特路線、將近60個阿拉斯加航程，主打可帶領旅客近距離體驗震撼感官的冰川之旅。

名人郵輪船隊目前已有17艘郵輪，航線遍及全球7大洲，涵蓋義大利、冰島、挪威、加勒比海和澳洲等300多個目的地。

名人郵輪亞洲市場推廣及業務總監區嘉麟說，名人郵輪致力提供頂級的旅遊體驗，以旅客角度捕捉假期的獨特之處，例如在房間就可透過大窗景看冰川，在陽台可以180度視野欣賞周遭景緻。

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