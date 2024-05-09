法國網球公開賽（Roland-Garros 2024）為期兩周，將於2024年5月26日至6月9日於法國巴黎舉行，旅遊電商平台Klook宣布成為亞洲地區官方代理，即起販售「法國網球公開賽體驗套票」，包含第一類門票（靠近球場的低層座位）1張、VIP獨家迎賓、餐點、無限量享用各式飲品及法網公開賽紀念禮物等，售價1萬4833元起。

Klook表示，體育旅遊是大型盛事活動中成長最快的領域之一，並觀察到旅客極願意為了朝聖頂級賽事而出國。法國巴黎不僅是旅遊勝地，更是眾多世界級運動比賽的舉辦地，除了觀賞振奮人心的球賽，旅客也可參加羅蘭·加洛斯球場後台之旅。