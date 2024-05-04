全新航海王卡牌！快閃HANDS板橋大遠百門市

航海王的粉絲們要瘋狂了！由玩樂小子出版代理的《航海王》、《Union Arena》再度合作，在HANDS板橋大遠百門市，從即日起至12月展開快閃活動，特別打造「航海王卡牌專區」，HANDS引進販售航海王一番賞，除了可以玩卡排外，還能夠抽盲盒。

日前發售的「航海王卡牌遊戲 起始牌組【ST-14】」，在HAND門市也能買到，全新領航卡採用質感黑色系，以「蒙其・D・魯夫」為主軸的草帽一行人牌組正式登場，還有索龍、羅賓、喬巴等以2年間訓練的卡圖登場，想要搜集的海賊們得要手刀去搶。

快閃專區中，除了可買到各種版本的航海王卡牌及收藏冊外，在5～6月，現場不定期提供遊戲體驗或比賽，由專人指導，讓玩家親身感受各種卡牌及桌遊遊戲魅力。