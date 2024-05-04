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全新航海王卡牌！快閃HANDS板橋大遠百門市

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
HANDS板橋大遠百門市，打造「航海王卡牌專區」
HANDS板橋大遠百門市，打造「航海王卡牌專區」

航海王的粉絲們要瘋狂了！由玩樂小子出版代理的《航海王》、《Union Arena》再度合作，在HANDS板橋大遠百門市，從即日起至12月展開快閃活動，特別打造「航海王卡牌專區」，HANDS引進販售航海王一番賞，除了可以玩卡排外，還能夠抽盲盒。

日前發售的「航海王卡牌遊戲 起始牌組【ST-14】」，在HAND門市也能買到，全新領航卡採用質感黑色系，以「蒙其・D・魯夫」為主軸的草帽一行人牌組正式登場，還有索龍、羅賓、喬巴等以2年間訓練的卡圖登場，想要搜集的海賊們得要手刀去搶。

快閃專區中，除了可買到各種版本的航海王卡牌及收藏冊外，在5～6月，現場不定期提供遊戲體驗或比賽，由專人指導，讓玩家親身感受各種卡牌及桌遊遊戲魅力。

必買商品如航海王卡牌遊戲起始牌組【ST-14】，內容包括已構築完成的起始牌組：50張卡牌（全17種）、領航卡：1張、咚!!卡牌：10張與遊戲墊板：1張等。還有航海王卡牌遊戲官方卡盒，共有娜美&羅賓／索隆&香吉士兩種款式。盒子可以收納400多張不帶卡套的卡片或是300張以上帶卡套的卡片。以及航海王卡牌遊戲2022大賽套組：基德，特別包含基德的橡膠遊戲墊、儲物盒、獎勵卡。

航海王卡牌遊戲 起始牌組【ST-14】／360元。圖／HANDS提供
航海王卡牌遊戲 起始牌組【ST-14】／360元。圖／HANDS提供
航海王卡牌遊戲官方卡盒（娜美＆羅賓／索隆＆香吉士）／250元。圖／HANDS提供
航海王卡牌遊戲官方卡盒（娜美＆羅賓／索隆＆香吉士）／250元。圖／HANDS提供

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