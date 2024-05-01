現省2441元！漢堡王「最新優惠券」登場 8品項買1送1

迎來5月，連鎖速食「漢堡王」推出一系列限時優惠方案。即日起至5月3日期間，凡購買安格斯系列套餐，加價20元，就可升級為「雙層安格斯牛肉堡」。另外新推出的「稅尬有春」優惠券，內含有32種優惠，一共可省2,441元。

即日起至5月3日期間，凡在漢堡王門市購買「安格斯系列套餐」，加價20元，即可升級成「雙層安格斯牛肉堡」。包括厚切安格斯、濃厚安格斯、花生安格斯3種套餐均可適用，讓民眾以銅板價輕鬆升級。

即日起至5月31日期間，漢堡王也推出「稅尬有春」優惠券。共計有「買1送1」、「1+1 $59」、「銅板下午茶」、「小資滿足餐」、「雙人激省餐」等5大類別。其中包括4塊雞塊、大杯飲料、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡等8種商品，均可享買1送1，現省49～109元。

「1+1 $59」方案中，包括經典脆雞堡、洋蔥圈烤牛堡、脆洋蔥牛肉堡、田園烤牛堡等4種品項，搭配小杯可樂，享均一價59元。至於「銅板下午茶」則提供單層鱈魚堡、勁濃起士堡、勁濃起士薯＋4塊雞塊、10塊雞塊＋薯條等4種方案，優惠價49～99元。優惠券中，也包含10款小資滿足餐、6款雙人激享餐。