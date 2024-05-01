勞動節休假時購物別鬆懈 刷卡時更要小心詐騙

今日是五一勞動節，多數勞工休假，休假時購物別鬆懈，更要小心詐騙。金管會提醒，民眾當心釣魚網站詐騙信用卡卡號及一次性密碼（下稱OTP），並請務必仔細閱讀OTP驗證簡訊，確認交易目的及幣別、金額，以免被盜刷。

目前信用卡之詐騙案件，詐騙集團多以各種方式騙取民眾信用卡卡號及OTP等交易資訊再進行盜刷，或綁定在Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay上進行盜刷交易，常見手法包括：

1、詐騙集團偽裝成社群媒體上賣家粉絲專頁之小編，以向民眾確認訂購資訊為由，透過釣魚網頁騙取買家交易資訊。 2、以超優惠或限時搶購之一頁式廣告，誤導民眾購買廣告頁面上之假商品，並於進入假付款頁面後輸入交易資訊。 3、以通知尚未繳納相關費用即將產生違約金、補稅或公共事業費用繳款通知或點數將過期之釣魚簡訊，使民眾誤信而點選所附連結網址，輸入交易資訊。

金管會指出，民眾如因誤信假網頁或釣魚簡訊之資訊，而不慎輸入信用卡卡號及效期等卡片相關資訊，由於OTP是進行信用卡網路交易或綁定信用卡過程中，確認持卡人身分之重要認證方式，持卡人於交易時須輸入OTP並經發卡機構授權後，方能得以完成該筆交易。

金管會再次提醒民眾慎防各式假消息、釣魚簡訊及一頁式廣告之詐騙，勿輕易點選來路不明之簡訊或網頁廣告所附連結網址，以保護信用卡卡號、OTP等個人資料之安全，另請務必仔細閱讀OTP驗證簡訊內容，確認與進行交易之幣別、消費金額及目的相符後，再進行交易或綁定。金管會將持續留意信用卡之詐騙態樣，並適時研議相關防範措施，以降低民眾遭盜刷之風險。