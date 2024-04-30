Uber Eats推4生鮮揀貨新功能 漏買可加點、掃碼不出錯

Uber Eats宣布推出生鮮外送新功能，App內的揀貨流程更智慧，讓店家在接到訂單、揀貨時可以速度更快且準確不出錯送達消費者手上，讓消費者在Uber Eats上採購生鮮和外送更加貼近實體零售通路的經驗。

此次在澳洲市場同時也推出讓外送員可以身兼揀貨員的新選擇，解決許多市場零售通路在疫情後缺乏人力的困境，外送員也可以有更多工作機會，獲得更多元的報酬。台灣今年下半年也會更新App內相關新功能，但仍在評估外送員兼差揀貨的可能性。

Uber Eats生鮮外送此次新增4大新功能，對消費者而言，新增可即時更新購物車內容的功能，只要在揀貨員還沒有完成任務之前，消費者都可以隨時新增或減少購物清單，臨時發現漏買了什麼就可以隨時補上。

對店舖揀貨人員來說，App上新增顯示商品位於賣場的哪條通道、哪個貨架上，協助更快找到對的商品，加快揀貨速度。找到商品之後，App內新增「智慧驗證商品」功能，需掃描商品條碼進行驗證，比對是否是正確的商品，人員與系統雙重確認，避免忙中有錯，或是多種口味商品容易誤拿的狀況，提高揀貨正確性。