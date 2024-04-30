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女團BABYMONSTER就是威！ 詮釋adidas Originals限定鞋秒成搶手貨

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
看好BABYMONSTER潛力，adidas Originals亦宣布攜手合作，並請她們詮釋限定配色GAZELLE鞋形象大片。圖／adidas Originals提供
看好BABYMONSTER潛力，adidas Originals亦宣布攜手合作，並請她們詮釋限定配色GAZELLE鞋形象大片。圖／adidas Originals提供

出道不到半年，即將於六月來台開唱的韓國新女團BABYMONSTER帶著高人氣與攻克各大音樂串流平台，收穫了「怪物新人」封號。看好BABYMONSTER後續潛力，adidas Originals亦宣布攜手合作，並請她們詮釋限定配色GAZELLE鞋形象大片，俏皮可愛又有活力感，讓人很難不被感染歡愉的氛圍。

來自韓國、泰國和日本等7位成員組成的K-POP女團，出道曲MV在YouTube只花18天就擁有破億次觀看次數，首張同名EP中的主打歌「SHEESH」更是佔據全球Spotify排行及橫掃全台數位串流平台，實力驚人。也就是這樣的影響力，讓adidas Originals相中，宣布與 BABYMONSTER成為全球合作夥伴成為全球合作夥伴，首個工作就是詮釋限定配色GAZELLE鞋形象大片。於是可以看到這群平均年齡17歲的女孩們，在鏡頭前隨興自然的展現青春活力，讓人也想趕快上腳同款鞋。

adidas Originals GAZELLE誕生於1960年代，特色是柔軟皮革建構鞋身，提供舒適自然的回饋腳感。搭配獨有的T-TOE鞋頭細節、招牌的三間條紋外貌、抓地力十足的的橡膠大底配置，歷久不衰。而BABYMONSTER詮釋的限定配色，在台灣也由ABC-Mart指定店及官網獨家販售。

天后蕾哈娜親自詮釋PUMA聯名FENTY系列Creeper PHATTY厚底鬆糕鞋的搭配。
天后蕾哈娜親自詮釋PUMA聯名FENTY系列Creeper PHATTY厚底鬆糕鞋的搭配。

除了adidas Originals限定配色GAZELLE鞋，這季不能少的還有PUMA與天后蕾哈娜品牌FENTY聯名新鞋。這款Creeper PHATTY厚底鬆糕鞋， 採用麂皮材質搭配金色點綴，並提供灰褐、綠霧及暖白三款配色。鞋側以壓花設計裝飾PUMA經典彎刀、鞋舌則壓印上FENTY Logo，最後搭配金屬頭鞋帶以及代表性的加厚橡膠鞋底，提升日常造型層次。

PUMA聯名FENTY系列Creeper PHATTY厚底鬆糕鞋，4,780元。
PUMA聯名FENTY系列Creeper PHATTY厚底鬆糕鞋，4,780元。

adidas Originals限定配色GAZELLE鞋，3,490元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals限定配色GAZELLE鞋，3,490元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals限定配色GAZELLE鞋，3,490元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals限定配色GAZELLE鞋，3,490元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals限定配色GAZELLE鞋，3,490元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals限定配色GAZELLE鞋，3,490元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals限定配色GAZELLE鞋，3,490元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals限定配色GAZELLE鞋，3,490元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals限定配色GAZELLE鞋，3,490元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals限定配色GAZELLE鞋，3,490元。圖／adidas Originals提供

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