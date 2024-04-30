女團BABYMONSTER就是威！ 詮釋adidas Originals限定鞋秒成搶手貨

出道不到半年，即將於六月來台開唱的韓國新女團BABYMONSTER帶著高人氣與攻克各大音樂串流平台，收穫了「怪物新人」封號。看好BABYMONSTER後續潛力，adidas Originals亦宣布攜手合作，並請她們詮釋限定配色GAZELLE鞋形象大片，俏皮可愛又有活力感，讓人很難不被感染歡愉的氛圍。

來自韓國、泰國和日本等7位成員組成的K-POP女團，出道曲MV在YouTube只花18天就擁有破億次觀看次數，首張同名EP中的主打歌「SHEESH」更是佔據全球Spotify排行及橫掃全台數位串流平台，實力驚人。也就是這樣的影響力，讓adidas Originals相中，宣布與 BABYMONSTER成為全球合作夥伴成為全球合作夥伴，首個工作就是詮釋限定配色GAZELLE鞋形象大片。於是可以看到這群平均年齡17歲的女孩們，在鏡頭前隨興自然的展現青春活力，讓人也想趕快上腳同款鞋。

adidas Originals GAZELLE誕生於1960年代，特色是柔軟皮革建構鞋身，提供舒適自然的回饋腳感。搭配獨有的T-TOE鞋頭細節、招牌的三間條紋外貌、抓地力十足的的橡膠大底配置，歷久不衰。而BABYMONSTER詮釋的限定配色，在台灣也由ABC-Mart指定店及官網獨家販售。

天后蕾哈娜親自詮釋PUMA聯名FENTY系列Creeper PHATTY厚底鬆糕鞋的搭配。

除了adidas Originals限定配色GAZELLE鞋，這季不能少的還有PUMA與天后蕾哈娜品牌FENTY聯名新鞋。這款Creeper PHATTY厚底鬆糕鞋， 採用麂皮材質搭配金色點綴，並提供灰褐、綠霧及暖白三款配色。鞋側以壓花設計裝飾PUMA經典彎刀、鞋舌則壓印上FENTY Logo，最後搭配金屬頭鞋帶以及代表性的加厚橡膠鞋底，提升日常造型層次。

PUMA聯名FENTY系列Creeper PHATTY厚底鬆糕鞋，4,780元。

adidas Originals限定配色GAZELLE鞋，3,490元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals限定配色GAZELLE鞋，3,490元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals限定配色GAZELLE鞋，3,490元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals限定配色GAZELLE鞋，3,490元。圖／adidas Originals提供