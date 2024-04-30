vacanza首間永續概念店進駐京站 7天限定飾品舊換新

京站時尚廣場5月1日迎來飾品品牌vacanza，以永續環保理念推出全新支線vacanza park，獨家進駐京站B1，成為vacanza台灣首間主題式永續零售空間。

「vacanza park京站永續概念店」主打全店使用51.5%環保綠建材，包含環保塗料及回收保麗龍製品，並且採用具備海廢標章的再生材質環保建材，以及低功耗的照明設備。此外，還有飾品舊換新回收活動，體現內外循環，提倡惜物精神。

vacanza park京站永續概念店，也是繼台北信義假期茶時光之後，再度與SOMA打造第二間假期茶時光複合店，除了提供經典特調口味外，更推出vacanza park京站限定版口味「京都焙茶鮮奶茶歐蕾」。

vacanza park京站永續概念店5月1日至5月12日開幕期間，店內消費滿1,000元，贈送魚刺人雞蛋糕兌換券一張，可兌換原味雞蛋糕二顆，數量有限，贈完為止。vacanza「飾品舊換新」5月1日至5月7日期間攜帶自身舊飾品（不限品牌、款式）至vacanza park京站永續概念店回收，即可兌換全新vacanza飾品，每人活動期間內限參與一次，至多攜帶三副飾品至門市回收；另外，每投入一副舊飾品，加碼送100元購物金，回收一副贈送一張、兩副贈送兩張，以副計算，購物金限於5月7日前在vacanza park京站永續概念店使用完畢。