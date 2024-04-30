快訊

《BBC》調查：伊朗少女參加頭巾抗爭卻遭官方性侵殺害

白內障非老人專利！高金素梅緊急手術 執刀眼科醫：遇4症狀快就醫

周杰倫、五月天要唱大巨蛋演唱會有解了！李四川提出2點結論

聽新聞
test
0:00 / 0:00

vacanza首間永續概念店進駐京站 7天限定飾品舊換新

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
vacanza首間永續概念店「vacanza park」，進駐京站B1。圖／京站提供
vacanza首間永續概念店「vacanza park」，進駐京站B1。圖／京站提供

京站時尚廣場5月1日迎來飾品品牌vacanza，以永續環保理念推出全新支線vacanza park，獨家進駐京站B1，成為vacanza台灣首間主題式永續零售空間。

「vacanza park京站永續概念店」主打全店使用51.5%環保綠建材，包含環保塗料及回收保麗龍製品，並且採用具備海廢標章的再生材質環保建材，以及低功耗的照明設備。此外，還有飾品舊換新回收活動，體現內外循環，提倡惜物精神。

vacanza park京站永續概念店，也是繼台北信義假期茶時光之後，再度與SOMA打造第二間假期茶時光複合店，除了提供經典特調口味外，更推出vacanza park京站限定版口味「京都焙茶鮮奶茶歐蕾」。

vacanza park京站永續概念店5月1日至5月12日開幕期間，店內消費滿1,000元，贈送魚刺人雞蛋糕兌換券一張，可兌換原味雞蛋糕二顆，數量有限，贈完為止。vacanza「飾品舊換新」5月1日至5月7日期間攜帶自身舊飾品（不限品牌、款式）至vacanza park京站永續概念店回收，即可兌換全新vacanza飾品，每人活動期間內限參與一次，至多攜帶三副飾品至門市回收；另外，每投入一副舊飾品，加碼送100元購物金，回收一副贈送一張、兩副贈送兩張，以副計算，購物金限於5月7日前在vacanza park京站永續概念店使用完畢。

即日起至5月12日，正逢京站母親節檔期，線上、線下Q卡友限定全館滿4000送200(累贈)，化妝品、內衣、香氛滿2000送200元，Q卡友線下使用JCB實體信用卡台北店當天滿2000再送200元。另外，5月8日至5月12日還有限定5天的壓軸回饋「Q點成金點數變現金」，全館單筆滿3000元扣Q點30點可現抵300元。

vacanza飾品永續概念店「vacanza park」首店進駐京站B1。圖／京站提供
vacanza飾品永續概念店「vacanza park」首店進駐京站B1。圖／京站提供
vacanza「飾品舊換新」，5月1日至5月7日期間攜帶自身舊飾品（不限品牌、款式）至vacanza park京站永續概念店回收，即可兌換全新vacanza飾品。圖／品牌提供
vacanza「飾品舊換新」，5月1日至5月7日期間攜帶自身舊飾品（不限品牌、款式）至vacanza park京站永續概念店回收，即可兌換全新vacanza飾品。圖／品牌提供
vacanza park京站永續概念店，再度與人氣特調飲品SOMA打造第二間假期茶時光複合店。圖／品牌提供
vacanza park京站永續概念店，再度與人氣特調飲品SOMA打造第二間假期茶時光複合店。圖／品牌提供

京站 永續

延伸閱讀

全家便利商店Fami!ce跨界合作New Balance打造最潮霜淇淋！「灰潮香草」新登場　雙口味店限定「炭焙烏龍」必嘗

文昌帝君來了！全聯「考生限定版」乖乖上架 新口味被讚超香：買3箱

SOMA奶茶店跨域了！與Vacanza攜手打造首間永續環保店，5/1京站B1盛大開幕

5月必追3大消暑新冰！ CREMIA白桃霜淇淋壽星享6折、全家5月炭焙霜淇淋、7-ELEVEN蜂蜜泡泡思樂冰買1送1

相關新聞

聯名餐點+滿滿週邊 頂呱呱化身「轉身史萊姆餐廳」

連鎖速食「頂呱呱」為慶祝50週年，首次跨界合作熱門動畫「關於我轉生變成史萊姆這檔事」，打造期間限定「轉生史萊姆主題餐廳」...

女團BABYMONSTER就是威！ 詮釋adidas Originals限定鞋秒成搶手貨

出道不到半年，即將於六月來台開唱的韓國新女團BABYMONSTER帶著高人氣與攻克各大音樂串流平台，收穫了「怪物新人」封號。看好BABYMONSTER後續潛力，adidas Originals亦宣布攜手合作，並請她們詮釋限定配色GAZELLE鞋形象大片，俏皮可愛又有活力感，讓人很難不被感染歡愉的氛圍。

早上六點就來排！ 李俊昊粉絲擠爆PIAGET台北101精品店

瑞士高級珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）今日正式為品牌台北101精品概念店重新改裝開幕。店上共帶來頂級珠寶、2024新品...

vacanza首間永續概念店進駐京站 7天限定飾品舊換新

京站時尚廣場5月1日迎來飾品品牌vacanza，以永續環保理念推出全新支線vacanza park，獨家進駐京站B1，成...

早秋包包來了！FERRAGAMO編織度假必備 Dior包都變迷你

早秋系列陸續上市，FERRAGAMO發表2024早秋系列以及由英國攝影師Harley Weir拍攝的形象廣告，遊走於幻想...

碳費仍難產！第3次審議會5月7日召開 分析鄰近國碳定價

環境部昨預告與碳費相關3子法，並預估下一次碳費審議會將於5月10日前召開，而本屆碳費審議會委員則透露，第3次碳費審議會將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。