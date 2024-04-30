G-SHOCK「蛙王」潛水表來了！日本工坊打造、ISO認證防水

在去年（2023）為了慶祝品牌創立40周年，CASIO旗下的G-SHOCK於頂級MR-G系列中，首度推出全金屬材質的FROGMAN蛙人潛水表，迅速售罄。於是在夏天來臨之際，G-SHOCK再度以相同頂規搭配招牌紅色，打造全新「蛙王」MR-G系列FROGMAN腕表。

不愧於頂級的定位，G-SHOCK全新MR-G系列FROGMAN蛙人潛水表，表殼與表鍊同樣由日本山形Premium Production Line生產線製成。除了採用防水密封O型環與耐衝擊構造等70多個零件組裝而成金屬表殼外，更搭配兼具美觀與舒適鈦金屬表鍊，每個鍊結節在組裝前均經過深層硬化和類鑽碳DLC塗層處理，還提供延展性，可輕鬆穿在潛水服上。不僅如此，按下表耳底側的按鈕，就能輕鬆移除側插針，快速簡便地更換表鍊。

全新MR-G系列FROGMAN款MRG-BF1000B-1A腕表，旋入式背蓋的藍寶石水晶玻璃上裝飾了第一代蛙人圖案。圖／CASIO提供

和前一代不同的是表盤環和嵌入式表盤環，連同裝飾著第一代FROGMAN潛水青蛙圖形的旋入式藍寶石水晶玻璃底蓋都點綴了招牌紅色，與整體黑色基調形成鮮明對比。同時，這只腕表還通過了ISO標準200公尺防水檢測，能夠實際在水肺潛水時使用，因此在表盤的右下方日期顯示旁標注了「DIVER'S 200M」字樣。另外，腕表還具備太陽能充電系統、六局電波對時等功能，還能顯示全球超過3,000個地點的潮汐，連結手機後可隨時查看潛水日誌追蹤其他詳細資料數據，強大性能與收藏性兼具。

MR-G系列FROGMAN款MRG-BF1000B-1A腕表，能快速簡便地更換表鍊。圖／CASIO提供