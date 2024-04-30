出國潮、連假少 Outlet新櫃接連上場帶來更多吃喝玩樂

桃園華泰名品城GLORIA OUTLETS上半年陸續引進D+AF、Hunter、Roxy & Quiksilver等新櫃，以及New Balance擴大，接下來紐約時尚品牌Alice + Olivia也將在5月3日開幕，今年起也將啟動為期2年的餐飲改裝計畫。MITSUI OUTLET PARK林口店、台南店，以及高雄SKM Park Outlets也有諸多新櫃陸續登場。

華泰名品城副總經理劉亭君表示，解封後國人出國潮來勢洶洶，加上今年連續假期少，第二季希望能夠提前布局，除了母親節，也鎖定畢業季，以及5、6月的婚禮商機。餐飲改裝計畫，第一階段會針對部分一期品牌、三期主題餐廳做調整，預計引進「用六快煮鍋」、「YAYOI彌生軒」、「NARA Thai Cuisine」、「黑毛屋」等餐飲品牌進駐。

此外，華泰名品城又將帶來全新主題裝置，將於5月1日至6月30日舉辦「Shine Up閃耀季」，將一期地標「Gloria Garage」以璀璨閃亮的主題佈景推出四大主題區，搭配80、90年代的DV、映像管電視機，呈現懷舊閃耀氛圍，除了Disco Ball、寶石皇冠等公主風配件，還有畢業生拍照專區，現場備有學士帽、學士服，以及各種慶祝畢業的手舉牌，讓民眾購物之餘，也能盡情拍攝各種美照、短影音。

不只打造拍照場景，華泰名品城再送即可拍，5月1日至6月30日，只要在拍攝前3天填妥線上登記表單，收到申請許可信後，即可至「一期客服中心」領取拍攝證，同時免費獲得限量「即可拍相機」一台，活動期間每組拍攝團隊限兌換一次，數量有限換完為止。

針對母親節或畢業季治裝送禮，華泰名品城推薦Charles & Keith用5折價1,390元可帶走時尚車線手提包；原價破2萬元的Alice + Olivia亮片洋裝，Outlet價6,450元可買到，還有Kate Spade刺繡心型包也可用6折價購入，D+AF店內多款女鞋599元起。

MITSUI OUTLET PARK林口店春季新櫃陸續登場，包括「Just Gold鎮金店」推出黃金鑽飾5折起，日本人氣漢堡排「肉的長谷川」、「UGG」等新櫃亮相。台南店則有LACOSTE、HUNTER、Converse、Sisley、Anita Su等品牌進駐，此外，5月10日起中央廣場將有韓國美食物產展初登場。

SKM Park Outlets繼引進「小真實生吐司專賣店」後，五月大道東三樓美食新登場，包括「Baskin Robbins 31冰淇淋」，半自助系列有「這一小鍋」、「橫濱牛排」等餐飲加入陣容。