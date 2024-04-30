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香奈兒2024/25 Cruise度假系列到馬賽 5月3日凌晨上線

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒即將於法國馬賽舉辦2024/25 Cruise度假系列大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒即將於法國馬賽舉辦2024/25 Cruise度假系列大秀。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）即將於法國馬賽舉辦2024/25 Cruise度假系列大秀，並將於時間台灣時間5月3日（五）凌晨00點30分於官網發佈大秀影片。從品牌率先發布的前導影像中可窺見這次早春大秀服裝風格，以及即將登場的舞蹈藝術情懷，新鮮感十足令人相當期待。

香奈兒與藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）為本季大秀選址法國馬賽，不僅是地中海的脈動中心，更是當代文化的交會點。前導短片由法國導演Ladj Ly執導，（LA）HORDE操刀舞蹈編排，邀請馬賽國立芭蕾舞團舞者（Ballet National de Marseille）與香奈兒品牌好友暨舞者瑪麗恩巴博（Marion Barbeau） 演繹，攜手探索從馬賽舊港到光芒之城等著名城市地標。

法國 香奈兒

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