培育餐飲人才 帝亞吉歐首次贊助舉辦WSET烈酒第3級認證

根據104人力銀行統計，今年4月超過110萬個職缺中，占比最多的是餐飲服務業的人才缺口，規模達到22.7萬個。其中，缺乏成熟的人才養成計畫，是餐飲服務業無法吸引人才的原因之一。作為全球知名威士忌領導企業，台灣帝亞吉歐（DIAGEO）多年來關注並投入餐飲服務業的永續發展，今年4月更首次於台灣舉辦WSET烈酒第三級認證考試，全額贊助培育產業人才，期待透過專業認證，提升產業整體競爭力。

葡萄酒與烈酒教育基金會（Wine & Spirit Education Trust, WSET）為全球規模最大的酒類資格認證教育機構。過去50年來，為全球酒業從業人員及欲踏入此行業之學員，打造一系列酒類品評訓練國際認證課程。台灣帝亞吉歐長期提供WSET烈酒認證授課資源給產業夥伴，積極培育人才有目共睹。

東區實驗酒吧「unDer Lab」主理人劉欣蓓，參與今年WSET烈酒第三級認證考試後分享：「參與WSET第三級的課程，在個人本質學能上受到了很多激發而有所提升，更難能可貴的是人與人之間交流所產生的化學反應，我也因為專業課程培訓認識了許多貴人和朋友，很慶幸自己有機會參與這一切，我也將持續把學到的方法運用在unDer團隊的訓練中。」

帝亞吉歐為強化產業永續發展，多年來提供全方位餐飲服務業人才培訓計畫。其中包含為調酒師、餐飲服務業從業人員打造的入門課程——帝亞吉歐烈酒學院（DIAGEO BAR ACADEMY），邀請品牌大使分享烈酒豐富知識，更邀請資深調酒師傳授吧台實務技能，今年已培育超過1,900位學員。

此外，台灣帝亞吉歐在2022年起亦前進大專院校餐飲服務業相關科系展開產學合作計畫——KEEP WALKING夢想資助學院。在學生踏入職場前即以產學合作模式向下扎根，提供專業烈酒知識課程、創業與管理經驗分享，期待提升學生視野、與業界接軌，更長期為業界培育優秀人才，今年這項產學合作計畫將前進逾8所學校。

值得一提的是，有調酒界奧斯卡之稱的「2024 World Class Taiwan 世界頂尖調酒大賽」台灣決賽也將於今年6月1日展開。帝亞吉歐每年於全世界各地舉辦調酒界年度盛事，至今已經邁入第15個年頭。本屆共吸引逾600位調酒師參賽，帝亞吉歐更首度為入圍者打造豐富培訓計畫：包含英文溝通、表演藝術等課程，讓參賽者在過程中培養重要軟實力，更為職涯注入養分。

帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享：「透過培育人才實踐產業永續發展，是帝亞吉歐身為產業一份子的重要使命。我們打造人才交流平台，同時全力支持他們在職進修、考取技能認證，更透過年度賽事讓調酒師互相切磋，進而激發創意思維、掌握市場趨勢，期待為產業帶來正面的影響力。」帝亞吉歐未來將持續攜手各界合作，提升產業人才競爭力，並實踐帝亞吉歐10年ESG行動計畫「2030社會願景（Society 2030）」永續發展長期目標。