快訊

太古集團與近代中國：從「糖」發跡的商業帝國

貧富差距惡化！家庭財富「最富最貧差66.9倍」

新股抽籤又來了！這檔抽中有望賺逾9萬…賺紅包別錯過「限時3天」

培育餐飲人才 帝亞吉歐首次贊助舉辦WSET烈酒第3級認證

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
台灣帝亞吉歐關注餐飲服務業的永續發展，今年4月首次於台灣舉辦WSET烈酒第三級認證考試，全額贊助培育產業人才。圖／帝亞吉歐提供
台灣帝亞吉歐關注餐飲服務業的永續發展，今年4月首次於台灣舉辦WSET烈酒第三級認證考試，全額贊助培育產業人才。圖／帝亞吉歐提供

根據104人力銀行統計，今年4月超過110萬個職缺中，占比最多的是餐飲服務業的人才缺口，規模達到22.7萬個。其中，缺乏成熟的人才養成計畫，是餐飲服務業無法吸引人才的原因之一。作為全球知名威士忌領導企業，台灣帝亞吉歐（DIAGEO）多年來關注並投入餐飲服務業的永續發展，今年4月更首次於台灣舉辦WSET烈酒第三級認證考試，全額贊助培育產業人才，期待透過專業認證，提升產業整體競爭力

葡萄酒與烈酒教育基金會（Wine & Spirit Education Trust, WSET）為全球規模最大的酒類資格認證教育機構。過去50年來，為全球酒業從業人員及欲踏入此行業之學員，打造一系列酒類品評訓練國際認證課程。台灣帝亞吉歐長期提供WSET烈酒認證授課資源給產業夥伴，積極培育人才有目共睹。

東區實驗酒吧「unDer Lab」主理人劉欣蓓，參與今年WSET烈酒第三級認證考試後分享：「參與WSET第三級的課程，在個人本質學能上受到了很多激發而有所提升，更難能可貴的是人與人之間交流所產生的化學反應，我也因為專業課程培訓認識了許多貴人和朋友，很慶幸自己有機會參與這一切，我也將持續把學到的方法運用在unDer團隊的訓練中。」

帝亞吉歐為強化產業永續發展，多年來提供全方位餐飲服務業人才培訓計畫。其中包含為調酒師、餐飲服務業從業人員打造的入門課程——帝亞吉歐烈酒學院（DIAGEO BAR ACADEMY），邀請品牌大使分享烈酒豐富知識，更邀請資深調酒師傳授吧台實務技能，今年已培育超過1,900位學員。

此外，台灣帝亞吉歐在2022年起亦前進大專院校餐飲服務業相關科系展開產學合作計畫——KEEP WALKING夢想資助學院。在學生踏入職場前即以產學合作模式向下扎根，提供專業烈酒知識課程、創業與管理經驗分享，期待提升學生視野、與業界接軌，更長期為業界培育優秀人才，今年這項產學合作計畫將前進逾8所學校。

值得一提的是，有調酒界奧斯卡之稱的「2024 World Class Taiwan 世界頂尖調酒大賽」台灣決賽也將於今年6月1日展開。帝亞吉歐每年於全世界各地舉辦調酒界年度盛事，至今已經邁入第15個年頭。本屆共吸引逾600位調酒師參賽，帝亞吉歐更首度為入圍者打造豐富培訓計畫：包含英文溝通、表演藝術等課程，讓參賽者在過程中培養重要軟實力，更為職涯注入養分。

帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享：「透過培育人才實踐產業永續發展，是帝亞吉歐身為產業一份子的重要使命。我們打造人才交流平台，同時全力支持他們在職進修、考取技能認證，更透過年度賽事讓調酒師互相切磋，進而激發創意思維、掌握市場趨勢，期待為產業帶來正面的影響力。」帝亞吉歐未來將持續攜手各界合作，提升產業人才競爭力，並實踐帝亞吉歐10年ESG行動計畫「2030社會願景（Society 2030）」永續發展長期目標。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣帝亞吉歐KEEP WALKING夢想資助學院前進大專院校，由品牌大使分享烈酒豐富知識。圖／帝亞吉歐提供
台灣帝亞吉歐KEEP WALKING夢想資助學院前進大專院校，由品牌大使分享烈酒豐富知識。圖／帝亞吉歐提供
台灣帝亞吉歐長期提供WSET烈酒認證授課資源給產業夥伴。圖／帝亞吉歐提供
台灣帝亞吉歐長期提供WSET烈酒認證授課資源給產業夥伴。圖／帝亞吉歐提供
台灣帝亞吉歐KEEP WALKING夢想資助學院今年將前進逾8所學校。圖／帝亞吉歐提供
台灣帝亞吉歐KEEP WALKING夢想資助學院今年將前進逾8所學校。圖／帝亞吉歐提供
「2024 World Class Taiwan 世界頂尖調酒大賽」台灣決賽將於今年6月1日盛大展開，帝亞吉歐首度為入圍者打造豐富培訓計畫。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「2024 World Class Taiwan 世界頂尖調酒大賽」台灣決賽將於今年6月1日盛大展開，帝亞吉歐首度為入圍者打造豐富培訓計畫。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

永續 競爭力

延伸閱讀

用12杯調酒巡遊 人氣餐酒館推出環遊世界微醺特調

Bar Pine 松聯名法國香氣 演繹跨界靈動風味

「隱城」酒吧全新EP酒單！調酒師Eason X Perry聯手共創精彩風味火花

信義區蔬果調酒吧Carrot全新開幕！以胡蘿蔔、香菜入酒打開味覺想像

相關新聞

培育餐飲人才 帝亞吉歐首次贊助舉辦WSET烈酒第3級認證

根據104人力銀行統計，今年4月超過110萬個職缺中，占比最多的是餐飲服務業的人才缺口，規模達到22.7萬個。其中，缺乏...

繳稅季替勞工省荷包 愛買量販「這1天」滿額現折51元 買1送1還有APP優惠券大放送

迎接五一勞動節，再加上5月繳稅季到來，愛買量販為勞工謀福利，推出限時現折、買1送1，還有App電子優惠券大放送，幫大家省...

母親節喝什麼？橡木桶洋酒獻上名廠頂尖酒款

迎接母親節到來，橡木桶洋酒為了犒賞體恤每一位偉大的母親，推出多款名廠頂尖酒款，讓媽媽徹底陶醉。橡木桶洋酒總經理袁德珮表示...

獨／開業16年！台中「紅巢燒肉工房」宣佈熄燈

要吃要快！位於台中、開業已經16年的燒肉餐廳「紅巢燒肉工房」，宣佈將於5月26日結束營業。隨著消息出爐，立刻引起粉絲的討...

女神雲集！Tiffany於比佛利展Blue Book 2024高級珠寶

蒂芙尼（Tiffany & Co.）日前於好萊塢的比佛利莊園（The Beverly Estate）發表品牌2024年度...

行善十數年 寶格麗基金會終於正式成立

寶格麗（BULGARI）與救助兒童會（Save the Children）長期合作以慈善珠寶為弱勢兒童籌募善款逾 15 ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。