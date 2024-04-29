築間祭千萬大紅包推「韓國烤肉、豆腐鍋」首度開放加盟

「2024台灣連鎖加盟創業大展-台中展」將於月第一周開展，築間餐飲集團（7723）繼台北春季展首度推出「築間酸菜魚」開放加盟後，一口氣推出五個品牌開放加盟，築間祭出每日限定現折70萬至90萬元優惠，再推出年保障毛利最高1,088萬元。

築間表示，這波除了「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「築間酸菜魚」之外，再推出全新品牌「朴庶韓國烤肉」及「朴庶韓國豆腐鍋」開放加盟，同時祭出千萬紅包及年度保障毛利優惠活動，為的就是協助創業夥伴完成創業夢想。

「2024春季加盟展」3月25日在台北世貿一館圓滿落幕，主辦單位台灣連鎖加盟促進協會統計，今年展覽規模較去年同期成長37%，來客數亦成長17%，合作意向書簽訂1,500張，觀展民眾留下的後續追蹤資料多達7,200多筆，海外參訪團人數更突破1,000人，創下新高。

2024台灣連鎖加盟創業大展台中場，築間共推出「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「築間酸菜魚」、「朴庶韓國烤肉」及「朴庶韓國豆腐鍋」開放加盟，加盟展期間更祭出每日限量現折70萬元，最高更可享現折90萬元優惠。

依創業夥伴需求規劃出經典、精裝、旗艦三種版本，保障年毛利由488萬元最高可到1,088萬元；另外，初登場的「築間酸菜魚」則有22席次與42席次兩種方案，加盟展場優惠價現折90萬，最低可以350萬元(原價440萬)成功簽約，保障年毛利高達888萬元，為有意創業夥伴注入一股強心針。

其中，築間首次推出的韓國料理品牌「朴庶」，延續「築間酸菜魚」漫畫式IP的活潑，「朴庶」透過品牌吉祥物《貓歐巴朴社長》的角色，分為三支線品牌「朴庶韓國烤肉」、「朴庶韓國豆腐鍋」、「朴庶銅盤烤肉」，不同形式不僅帶給消費者多元體驗，開幕營運後立即在網路掀起一波熱烈討論風潮，同時開出亮眼成績。

根據數據顯示，2023年新登記的公司數量，比2022年同期增加1萬1,078家，高達71％的民眾(26至30歲)想自己創業，但就怕創業初期走太多冤枉路。因此，選擇一個擁有完善的加盟體制的品牌，除了可以幫助創業夥伴圓夢之外，更能縮短草創摸索期協助快速上手，加速圓夢計畫。

築間強調，集團自2018年開放加盟以來，擁有七年完整的加盟體制及經驗，從加盟申請、實測估價、正式簽約、工程施作、教育訓練、開業準備等完整開業營運前準備，大幅度縮短許多首次踏入餐飲業夥伴的摸索期，完善的加盟流程規劃，讓加盟主無後顧之憂。

開業後並有總部各專業部門為後盾，如加盟輔導處、教育訓練部、營運考核部、採購物流處等一條龍式輔導，協助加盟主快速上手。

面對餐飲業面臨缺工窘境，集團2020年即導入數位顧客經營系統，透過後台大數據分析進一步了解、掌握顧客的消費習慣及喜好，轉化為更有效營運管理，大幅減緩人力缺工壓力。站在加盟者的角度，更是減去不必要的技術、人力成本，增加營運面的可控因素。

築間2023年受惠產業復甦與展店效益，累計合併營收57.6億元、年增32.7％。

築間表示，民生通路、餐飲／休閒消費類型受到小家庭、單身與獨居比例提高等因素影響，出現朝向中小型社區通路集中的趨勢，尤其以主打個人及便利性商品的門店型態成長性最為顯著。

築間餐飲集團自2020年「燒肉Smile」創立以來，持續看好獨食、外帶經濟，相繼推出「築間酸菜魚」、「朴庶韓國烤肉」，以及4月新開幕的「朴庶韓國豆腐鍋」，都以個人用餐為主，其中「朴庶韓國烤肉」首店開幕日，即創下營業時間連續15小時來客不間斷，交出亮眼成績。