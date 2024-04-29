黑松「大人系」沙士阮經天代言
黑松沙士為今年夏天驚喜打造全新風味，將「大人」才懂的啤酒花香加入經典的黑松沙士中，推出清爽不甜膩的「黑松沙士大人系 啤酒花風味」，更邀請近期演活電影《周處除三害》中「陳桂林」一角的阮經天成為全新產品代言人。
作為一個「大人」，總是在生活中摸索、尋找那些能讓日常更從容、更有價值的事物。拍片現場爽喝「大人系」沙士，「黑松沙士大人系 啤酒花風味」將於 5 月 1 日起全台各大通路陸續上市。
黑松沙士一直以來以獨特風味深受消費者喜愛，近年來不斷嘗試、挑戰新的口味變化，為消費者帶來創新飲用體驗。根據經濟部統計處資料顯示，2023年台灣碳酸飲料市場規模逾57億，創下近11年來新高，年增4.01%。
看好市場持續成長，黑松沙士推出全新產品「黑松沙士大人系 啤酒花風味」，以經典黑松沙士為基底，再融合啤酒花風味，一開瓶就能聞到啤酒花獨有的香氣，入口可感受到刺激氣泡帶來的清涼口感，是一款清爽不甜膩的「大人系飲料」。
從帥氣「小天」到狠角色「陳桂林」 代言人阮經天形容自己如同「大人系」沙士
看中充滿成熟魅力的阮經天，黑松沙士宣佈這次特別邀請飾演電影《周處除三害》男主角「陳桂林」的阮經天成為「黑松沙士大人系」代言人，期待能透過他來詮釋出專屬黑松沙士的「大人味」。
接下代言棒的阮經天興奮地表示很開心能與黑松沙士合作，在拍片現場初次嚐到「黑松沙士大人系 啤酒花風味」，對於熟悉的黑松沙士多了啤酒花風味，刺激爽快的「大人味」讓代言人眼睛為之一亮！
出道20多年的阮經天，隨著歲月的磨練，從偶像劇轉戰大螢幕，至今已是大眾眼中認證實力派演員，不少網友大讚他魅力不減，演技更多了沈穩內斂。歷經不同職業生涯階段的他談起成為「大人」的想法：「面對任何挑戰，也許會遇上困難、阻礙，但依然努力跨越，做出嘗試與突破，就像這次代言的大人系沙士一樣，沙士中帶有啤酒花風味，跳脫大眾的想像，摸索出更多可能性。」
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