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日圓持續貶！宜得利在台宣布降價　破300種商品降7折起

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
宜得利PVC午餐墊原價99元、降價為69元。圖／宜得利提供
宜得利PVC午餐墊原價99元、降價為69元。圖／宜得利提供

近期日圓持續貶值，更讓日本品牌備受挑戰，且目前整體物價通膨因素，萬物皆漲，但日本家居品牌宜得利反其道而行，由母集團似鳥昭雄會長喊出「不漲價宣言」，甚至還宣布降價，不僅在日本共降價近3,600個商品，在台灣的宜得利也跟進，宣布超過300個商品降價，最低7折起，且多數都是大家日常實用的小物，讓降價更有感。

根據宜得利母集團的似鳥昭雄會長指出，日圓貶值，讓企業因為匯差，產生近300億日圓的匯損，但他卻反而表示降價，認為因為日本大眾的薪資沒有成長，如果漲價就沒人消費，因此絕對不能漲價，且員工都很努力，因此也會提高大家的薪資。

因此日本宜得利從3月起，部分商品陸續降價，台灣宜得利也跟進，超過300個商品降價，譬如餐盤收納架原價199元、降價為149元；飯店式樣枕 枕頭原價599元、降價為549元；油醋罐Oak 500ml原價199元、降價為149元；超細纖維吸水抹布5入原價99元、降價為89元；PVC午餐墊原價99元、降價為69元；日本製輕量飯碗金彩丸紋原價219元、降價為199元；竹製砧板原價149元、降價為119元等。

其他降價商品還包括租屋族很需要的抽屜收納盒、省空間十字型衣架、磁吸式收納系列等小坪數專用好物，及居家必備各式耐熱防潮容器、質感輕量食器、多功能清潔小物等。

宜得利餐盤收納架原價199元、降價為149元。圖／宜得利提供
宜得利餐盤收納架原價199元、降價為149元。圖／宜得利提供
宜得利飯店式樣枕 枕頭原價599元、降價為549元。圖／宜得利提供
宜得利飯店式樣枕 枕頭原價599元、降價為549元。圖／宜得利提供
宜得利超細纖維吸水抹布5入原價99元、降價為89元。圖／宜得利提供
宜得利超細纖維吸水抹布5入原價99元、降價為89元。圖／宜得利提供
宜得利油醋罐Oak 500ml原價199元、降價為149元。圖／宜得利提供
宜得利油醋罐Oak 500ml原價199元、降價為149元。圖／宜得利提供
宜得利日本製輕量飯碗金彩丸紋原價219元、降價為199元。圖／宜得利提供
宜得利日本製輕量飯碗金彩丸紋原價219元、降價為199元。圖／宜得利提供
宜得利竹製砧板原價149元、降價為119元。圖／宜得利提供
宜得利竹製砧板原價149元、降價為119元。圖／宜得利提供

宜得利 收納 日本

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