培育中小型劇團 北藝董事長：追上韓國不會太久

「台北戲劇獎」報名受理即將開跑，預計在2025年6月，劇場界的幕前幕後工作人員都能走上紅毯，對於整體戲劇產業界來說，紛紛認為是一大助力。台北市文化局長蔡詩萍也說，除了戲劇獎之外，未來也計畫提供中小型劇團在西門紅樓有「定目劇」演出，這也是市長蔣萬安從韓國考察，期盼擷取下的經驗。

所謂的定目劇是指固定的劇目、場次和長期演出。蔡詩萍表示，對於中小型劇團而言，在大型場館表演所需要的成本過高，因此紅樓場館能容納250到300人相當適合，也能讓劇場慢慢成熟，目前經營總監也很支持，他也推薦，小型劇團的「讀劇」也很精彩。

蔡詩萍表示，台北戲劇獎希望能鼓勵從業人員或跨界的演員，在這一年努力的時間內，成果能被大眾看見，也能藉此帶動戲劇界心血。

台北表演藝術中心董事長王文儀說，現在舉辦戲劇獎是很好時機，「如果太早又可能不太成熟、沒有準備好，之後又會太晚，現在是音樂劇發展道路上蓬勃的時機。」

至於和韓國戲劇界相比，王文儀認為，一方面是市場的開拓度，越多人看、作品就會越好，韓國的演員在訓練時，舞群是站上去能讓人吸睛、看見，而台灣以往藝術大學訓練的學生都會較為內斂，不過這三年發現，台灣演員表現自己的力道、動能越發不同。

王文儀說，演員在台上發光發熱、表現自己，這正是產業發展的指標，因為演員夠有力，快速理解島顯亞的指令、傳遞到觀眾面前。另外，則是台灣也有許多有高辨識度的作曲家，打造自我風格，就會有觀眾追隨、互動和迴響，「我相信追上韓國不需要太久時間。」