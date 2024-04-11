招攬日本旅客來台 新辦護照折5000日圓限量4000名
為了招攬日本旅客來台觀光，交通部觀光署祭出新辦護照的日本旅客，購買指定航空業者來回機票，可折價5000日圓（約新台幣1052元），名額僅4000名，採用抽選制。
根據交通部觀光署統計，去年一整年來台旅客為640萬人次，以港澳、日本及韓國為前3大來源國，其中日本來台旅客去年94萬人次，跟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前相比未達5成。
觀光署表示，日本申辦護照的費用10年期限為1萬6000日圓；5年期限為1萬1000日圓。
由於日本民眾護照持有率偏低，因此觀光署出奇招，只有持有發行日是3月25日到6月15日新申請或換發的日本護照旅客，都可以參加抽獎。
觀光署說，中獎名額只有4000名，中獎的旅客都可以拿到5000日圓的折價優惠，可以向華航、長榮、星宇及台灣虎航購買7月1日起到年底來台的機票。
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