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最新！《米其林指南》針對傑出飯店 推出星鑰肯定

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
《米其林指南》針對傑出飯店，推出「米其林星鑰」肯定。圖／摘自米其林官網
《米其林指南》針對傑出飯店，推出「米其林星鑰」肯定。圖／摘自米其林官網

米其林指南》自今年4月起，將針對全球最傑出的飯店，全新推出「米其林星鑰」肯定。針對傑出飯店的「米其林星鑰」，與針對優秀餐廳的「米其林星」各為獨立獎項、互不影響，但一家米其林星級餐廳是有可能位於一家米其林星鑰飯店之中的。「米其林星鑰」自2024 年起，將按地點分批公布，4月首先發布法國米其林星鑰名單。

自1920年代起，飯店一直納入歐洲與亞洲的《米其林指南》中；米其林官方在4年前更針對飯店名單進行全面更新，提供明確且不斷更新的入選飯店名單，新的《米其林指南》推薦了全球超過 5,000 家飯店。

根據米其林官方表示，每一家《米其林指南》入選飯店，都有機會被授予「米其林星鑰」肯定。在評選標準方面，則採取5個全球一致的標準，包括室內設計和建築的卓越性、服務、舒適度和維護方面的品質和一致性、獨特性，展現個性和本色，以及支付價格與體驗品質的一致性。官方強調，「我們的米其林星鑰飯店不只滿足其中一項標準。這些是各個標準中最好的佼佼者。」

米其林官方同時指出，「米其林星鑰」飯店未必是入選名單中最昂貴的飯店。「目前名單涵蓋全球超過5,000 家住宿地點，滿足各種風格和預算的需求。有充滿活力的酒店和寧靜的飯店；在大都市和偏僻地區的飯店；前衛現代設計的飯店和標舉過去輝煌的飯店。有城堡、旅館、帳篷和旅館；有位於城市摩天大樓頂部、擁有兩百間客房的飯店，也有藏身於古老瞭望塔內的兩間客房的飯店。 這些飯店都有資格與機會獲得米其林星鑰肯定。」

米其林 飯店

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