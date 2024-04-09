好丘攜手啤酒頭挺永續 貝果加入啤酒粕、用NG貝果釀酒

被網友評鑑為「貝果界美味的天花板」的台灣貝果第一品牌好丘（Good Cho's），在最受矚目的環保節日「世界地球日」即將到來的四月，與台灣在地精釀品牌「啤酒頭釀造」攜手，將「資源再生」、「零浪費」概念，轉化為具象產品，打造出可以吃的精釀啤酒——「柑幾杯貝果」，以及可以喝的貝果——「好搭精釀啤酒」，將自4月9日起上架開賣。

原本就是合作夥伴的好丘與啤酒頭，今年決定以更好玩的方式來呈現「資源循環利用」的無限可能，將好丘嚴格品質把關、未達販售標準的「NG貝果」，與啤酒頭釀造在生產啤酒過程中、產生出來的「啤酒粕」，進行物料交換，過程中嘗試超過20種以上的食材組合，最後選出能夠創造豐富果香的鳳梨、柑橘、草莓美味金三角。

好丘貝果主廚以精釀啤酒獨有的果香風味為靈感，在Q彈的貝果體中，加入具有豐富麥芽香氣的啤酒粕，佐以好丘貝果獨家技法，結合鳳梨、柑橘、草莓的天然果香，打造出前所未有的「柑幾杯貝果」；一口咬下時，豐富的果香與麥芽香氣同時併發，就像品飲一杯有層次又美味的精釀啤酒。

「好搭精釀啤酒」則是以好丘貝果豐富清爽的麥香為靈感，在釀造的過程中，大量投入好丘貝果並連同草莓、金桔、鳳梨一起釀造；啤酒頭釀酒師段淵傑刻意加入相當比例的深烘焙麥芽，營造出更具層次的果香。入口時會在舌尖上品嘗到草莓與鳳梨帶來的香甜，再逐漸感受到柑橘香氣，每一口都能喝到麥香與果香堆疊出酸、甜、苦的多層次變化，貝果更讓啤酒帶有清爽的麥香，賦予層次更豐富的口感。

好丘團隊更以「柑幾杯貝果」，打造出全新口味的「柑幾杯雞胸貝果堡」，在好丘信義店獨家販售；以酸酸甜甜又滑順細緻的橙醬，搭配鮮嫩低脂的雞胸肉，一口咬下就可品嘗到酸甜爽口的好滋味，搭配「好搭精釀啤酒」格外對味。

好丘執行副總黃致瑋表示，好丘始終堅持著對環境和社會的責任，致力跟大家一起打造更美好的未來，將綠色行動推廣於日常生活，不論是貝果包材選用100%可回收的材質、二手紙袋循環、綠色點數等等都會不停做下去，讓每一個人的良善心意能在彼此生活中源源不絕，循環再生並繼續減塑，通過這樣的合作，激勵更多火花，讓每一次購買都是綠行動，天天地球日。他說：「這一次的合作，只是個開端，希望藉此觸發各行各業更多美好的合作，一起往綠色友善前進。」

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