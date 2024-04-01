百達翡麗2024珍稀工藝展 4月13日起日內瓦登場

百達翡麗（Patek Philippe）將自4月13日起至27日止，假日內瓦百達翡麗沙龍（Rue du Rhône 41, 1204 Geneva）舉辦「百達翡麗2024珍稀工藝展」，共將展出82件發揮無窮想像、以精彩手工技藝製作全新時計傑作，現場也將有金雕與琺瑯工匠示範製作過程。該展覽將於6月7日起16日止移師全新改裝開幕的百達翡麗倫敦龐德街沙龍展出。

百達翡麗每年一度都會發表一系列全新的珍稀工藝表，其中包括限量和獨一無二之作，以傳承將近五個世紀以來以人手製作的微型裝飾藝術；同時，百達翡麗也秉持持續創新的傳統，在創作的題材上不斷推陳出新，跨越以既有的想像與局限，打造更為豐富多元的新作。

「百達翡麗2024珍稀工藝展」展出的82件新作中包括27間圓頂座鐘、三款桌鐘、9枚懷表、與43枚腕表，運用包括大明火掐絲琺瑯、微縮彩繪琺瑯、灰階琺瑯、璣鏤雕刻琺瑯（flinqué enamel）、金箔琺瑯、內填琺瑯、手工金雕、手工璣鏤雕刻、珠寶鑲嵌等傳承百年的古老技藝，以及相對來說較為創新的人手工藝，例如微型木片拼接、陶瓷上的龍威琺瑯等。

展覽將分三大區塊：首先見到的是12枚以星座為圖騰為主題的經典Calatrava腕表，表盤是以灰階琺瑯裝飾的法國利摩日（Limoges）陶瓷、掐絲琺瑯和金箔琺瑯製作。在日內瓦湖畔的沙龍展間則聚焦以大自然為主題的一系列精美傑作，將動植物、花園、溫泉小鎮的風光盡收眼底，例如這次展前率先曝光的編號995/143G-001「白鷺的肖像」懷表，就是以細木拼接而成的精彩展品之一。比鄰隆河路的沙龍展區，則展出各式以人類文明為主題的創作，涵蓋藝術、傳統、運動等，其中包括一套以衝浪為主題的套表，其中一款就是此番率先曝光的編號5089G-129「海灘的早晨」Calatrava腕表。

全球限量10枚的編號5089G-129「海灘的早晨」Calatrava腕表，刻畫加州海灘等待浪起的衝浪者。為能忠實呈現海灘光影中的衝浪者，表盤總共使用了100片木片、75片微型鑲片，共23種不同顏色、質地與紋路的木材品種製作。這枚18K白金的腕表搭載的是品牌自製的240超薄自動上鍊機芯。

編號995/143G-001「白鷺的肖像」懷表為獨一無二之作，以細木鑲嵌刻畫一隻白鷺及其飾羽，共使用53片木片與400片微型鑲片，共18種不同顏色、質地與紋路的木材品種。金質表盤以手工璣鏤雕花裝飾放射狀太陽紋，在裝飾透明藍色琺瑯，呼應白鷺的羽毛線條。表冠鑲嵌的蛋面切割橘色火蛋白石，則呼應鳥喙金黃的色澤。

「百達翡麗2024珍稀工藝展」

展出期間：2024年4月13日起至27日止

展出地點：百達翡麗沙龍Rue du Rhône 41, 1204 Geneva

展出時間：每日11點起至18點止，最晚入場時間17點，週日公休