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中台灣第一家「小狐狸」Maison Kitsuné來了！Blackpink Jennie同款背心、開襟衫都買得到

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
時尚品牌Maison Kitsuné正式進駐新光三越台中中港店，更呈現由Blackpink Jennie詮釋的Baby Fox系列單品，讓粉絲想穿同款不是夢。圖／摘自facebook 、Maison Kitsuné提供
時尚品牌Maison Kitsuné正式進駐新光三越台中中港店，更呈現由Blackpink Jennie詮釋的Baby Fox系列單品，讓粉絲想穿同款不是夢。圖／摘自facebook 、Maison Kitsuné提供

台中的朋友們久等了！被消費者暱稱為「小狐狸」的時尚品牌Maison Kitsuné正式進駐新光三越台中中港店，而這也是品牌繼台北的Bellavita旗艦店與Diamond Towers台北之星店後，在台第三家據點，更呈現由Blackpink Jennie詮釋的Baby Fox系列單品，讓粉絲想穿同款不是夢。

全新的Maison Kitsuné新光三越台中中港店，為了彰顯在地門市於品牌以及地區的獨特性，因此店裝以帶有工業氛圍和突顯年輕氣息的視覺為主。採用舒適開放式空間，並妝點經典法式原木設計展現品牌DNA，營造出自由且充滿活力的購物環境。同時Maison Kitsuné還帶來最新系列服飾、配件和台中獨家限量的單品，以及本季由Blackpink Jennie詮釋的全新Baby Fox系列。以玩轉繽紛色彩演繹時髦態度的Baby Fox系列，透過Jennie的演繹將街頭服飾與高級時裝融為一體，輕鬆展現出與眾不同的個性。而且Jennie於形象廣告中配搭的同款背心、開襟衫，更是直接就能入手，滿足粉絲們的夢想。

曹佑寧身穿一襲黑底藍花紋外套，搭配經典VICKKA系列白底黑虎爪紋鞋出現在NIPPON MADE專賣店。圖／Onitsuka Tiger提供
曹佑寧身穿一襲黑底藍花紋外套，搭配經典VICKKA系列白底黑虎爪紋鞋出現在NIPPON MADE專賣店。圖／Onitsuka Tiger提供

日本時尚品牌Onitsuka Tiger旗下的NIPPON MADE專賣店，在日前已經開幕，為回應消費者的期待，特地邀請曹佑寧擔任一日形象店長。以一襲黑底藍花紋外套，搭配經典VICKKA系列白底黑虎爪紋鞋現身的曹佑寧認為鞋子不僅是穿著配件，更是展現個人風格與態度的重要元素。而且在體驗日本職人以精湛工藝製作的鞋款後，曹佑寧提到近期熱衷收藏特殊鞋款，特別是手工打造的更深得他心，直說要把MEXICO 66 DELUXE SAKURA系列鞋帶回家。

Maison Kitsuné以玩轉繽紛色彩演繹時髦態度的Baby Fox系列，透過Jennie的演繹將街頭服飾與高級時裝融為一體，輕鬆展現出與眾不同的個性。圖／摘自Maison Kitsuné facebook
Maison Kitsuné以玩轉繽紛色彩演繹時髦態度的Baby Fox系列，透過Jennie的演繹將街頭服飾與高級時裝融為一體，輕鬆展現出與眾不同的個性。圖／摘自Maison Kitsuné facebook

Maison Kitsuné新光三越台中中港店，為了彰顯在地門市於品牌以及地區的獨特性，因此店裝以帶有工業氛圍和突顯年輕氣息的視覺為主。圖／Maison Kitsuné提供
Maison Kitsuné新光三越台中中港店，為了彰顯在地門市於品牌以及地區的獨特性，因此店裝以帶有工業氛圍和突顯年輕氣息的視覺為主。圖／Maison Kitsuné提供

Maison Kitsuné新光三越台中中港店限定午夜藍雙狐狸頭經典開襟針織衫，11,800元。圖／Maison Kitsuné提供
Maison Kitsuné新光三越台中中港店限定午夜藍雙狐狸頭經典開襟針織衫，11,800元。圖／Maison Kitsuné提供

Maison Kitsuné新光三越台中中港店限定午夜藍雙狐狸頭Polo衫，5,100元。圖／Maison Kitsuné提供
Maison Kitsuné新光三越台中中港店限定午夜藍雙狐狸頭Polo衫，5,100元。圖／Maison Kitsuné提供

Maison Kitsuné Baby Fox系淺粉色小狐狸Logo灰滾邊經典開襟針織衫，14,000元。圖／Maison Kitsuné提供
Maison Kitsuné Baby Fox系淺粉色小狐狸Logo灰滾邊經典開襟針織衫，14,000元。圖／Maison Kitsuné提供

Maison Kitsuné Baby Fox系列野芥子黃小狐狸Logo合身針織midi裙，12,000元。圖／Maison Kitsuné提供
Maison Kitsuné Baby Fox系列野芥子黃小狐狸Logo合身針織midi裙，12,000元。圖／Maison Kitsuné提供

Maison Kitsuné Baby Fox系列明亮白小狐狸Logo背心，5,000元。圖／Maison Kitsuné提供
Maison Kitsuné Baby Fox系列明亮白小狐狸Logo背心，5,000元。圖／Maison Kitsuné提供

NIPPON MADE專賣店獨家COLORADO-EIGHTY-FIVE NM藍底白虎爪紋鞋， 9,080元。圖／Onitsuka Tiger提供
NIPPON MADE專賣店獨家COLORADO-EIGHTY-FIVE NM藍底白虎爪紋鞋， 9,080元。圖／Onitsuka Tiger提供

NIPPON MADE專賣店獨家MEXICO 66 DELUXE SAKURA鞋，12,080元。圖／Onitsuka Tiger提供
NIPPON MADE專賣店獨家MEXICO 66 DELUXE SAKURA鞋，12,080元。圖／Onitsuka Tiger提供

BLACKPINK 品牌 日本 曹佑寧

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