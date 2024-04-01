中台灣第一家「小狐狸」Maison Kitsuné來了！Blackpink Jennie同款背心、開襟衫都買得到

台中的朋友們久等了！被消費者暱稱為「小狐狸」的時尚品牌Maison Kitsuné正式進駐新光三越台中中港店，而這也是品牌繼台北的Bellavita旗艦店與Diamond Towers台北之星店後，在台第三家據點，更呈現由Blackpink Jennie詮釋的Baby Fox系列單品，讓粉絲想穿同款不是夢。

全新的Maison Kitsuné新光三越台中中港店，為了彰顯在地門市於品牌以及地區的獨特性，因此店裝以帶有工業氛圍和突顯年輕氣息的視覺為主。採用舒適開放式空間，並妝點經典法式原木設計展現品牌DNA，營造出自由且充滿活力的購物環境。同時Maison Kitsuné還帶來最新系列服飾、配件和台中獨家限量的單品，以及本季由Blackpink Jennie詮釋的全新Baby Fox系列。以玩轉繽紛色彩演繹時髦態度的Baby Fox系列，透過Jennie的演繹將街頭服飾與高級時裝融為一體，輕鬆展現出與眾不同的個性。而且Jennie於形象廣告中配搭的同款背心、開襟衫，更是直接就能入手，滿足粉絲們的夢想。

曹佑寧身穿一襲黑底藍花紋外套，搭配經典VICKKA系列白底黑虎爪紋鞋出現在NIPPON MADE專賣店。圖／Onitsuka Tiger提供

而日本時尚品牌Onitsuka Tiger旗下的NIPPON MADE專賣店，在日前已經開幕，為回應消費者的期待，特地邀請曹佑寧擔任一日形象店長。以一襲黑底藍花紋外套，搭配經典VICKKA系列白底黑虎爪紋鞋現身的曹佑寧認為鞋子不僅是穿著配件，更是展現個人風格與態度的重要元素。而且在體驗日本職人以精湛工藝製作的鞋款後，曹佑寧提到近期熱衷收藏特殊鞋款，特別是手工打造的更深得他心，直說要把MEXICO 66 DELUXE SAKURA系列鞋帶回家。

Maison Kitsuné以玩轉繽紛色彩演繹時髦態度的Baby Fox系列，透過Jennie的演繹將街頭服飾與高級時裝融為一體，輕鬆展現出與眾不同的個性。圖／摘自Maison Kitsuné facebook

Maison Kitsuné新光三越台中中港店，為了彰顯在地門市於品牌以及地區的獨特性，因此店裝以帶有工業氛圍和突顯年輕氣息的視覺為主。圖／Maison Kitsuné提供

Maison Kitsuné新光三越台中中港店限定午夜藍雙狐狸頭經典開襟針織衫，11,800元。圖／Maison Kitsuné提供

Maison Kitsuné新光三越台中中港店限定午夜藍雙狐狸頭Polo衫，5,100元。圖／Maison Kitsuné提供

Maison Kitsuné Baby Fox系淺粉色小狐狸Logo灰滾邊經典開襟針織衫，14,000元。圖／Maison Kitsuné提供

Maison Kitsuné Baby Fox系列野芥子黃小狐狸Logo合身針織midi裙，12,000元。圖／Maison Kitsuné提供

Maison Kitsuné Baby Fox系列明亮白小狐狸Logo背心，5,000元。圖／Maison Kitsuné提供

NIPPON MADE專賣店獨家COLORADO-EIGHTY-FIVE NM藍底白虎爪紋鞋， 9,080元。圖／Onitsuka Tiger提供