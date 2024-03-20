原民藝術家優席夫攜手福灣巧克力 推出南島四季系列

旅居英國愛丁堡的台灣當代原民藝術家優席夫（Yosifu Kacaw），跨界攜手全球獲獎最多、蟬聯6年世界冠軍的福灣巧克力，採用花東食材、以源自台灣的南島文化為靈感，推出「南島四季」巧克力系列作品，並創作全新畫作轉化於包裝設計。「南島四季」系列將依照四季節氣，每季發行一款，期許以巧克力乘載南島文化的藝術與風土故事，將台灣DNA與美感，傳遞到全世界。

「南島之春．禮讚」巧妙地將雙色巧克力融合為一。圖／福灣巧克力提供

喜愛旅行的優席夫，原本就熱愛巧克力，甚至原住民父姓中的「Kacaw」以英語發音，就和「Cacao（可可）」一模一樣。優席夫認為品嘗巧克力就像在旅行一 樣，沉浸探索各種滋味與驚喜的過程，往往為身心靈帶來巨大能量。他在疫情期間認識福灣巧克力創辦人許華仁夫婦，親自參訪福灣莊園後深受感動，也成為這次合作的契機，約定好要共同創作出驚豔世界的台灣風土巧克力。

優席夫為「南島之春．禮讚」創作的全新畫作，綠色圓形背景象徵刺蔥，粉紅色代表繁花盛開的春季，人物主角正是優席夫。圖／福灣巧克力提供

優席夫與許華仁在探究阿美族特色飲食文化，嘗試了十數種阿美族的春季野菜與香料後，選定以刺蔥為元素，創作出代表春季的第一支作品「南島之春．禮讚」巧克力，在春分時刻正式發行。

原民藝術家優席夫（右）與許華仁親自嘗試各種春季香料與野菜。圖／福灣巧克力提供

「南島之春．禮讚」巧克力巧妙地將雙色巧克力融合為一，70%黑巧克力的部分，採用福灣巧克力獨創的「蜂蜜發酵工法」，以龍眼蜜加入友善耕作的屏東可可共同發酵，保留奔放的龍眼蜜香氣於巧克力中，帶著優美酸甘苦香，在2023的ICA世界巧克力大賽中獲得 90.5分的世界銀牌高分肯定。點綴其上的綠色巧克力，則是以花東刺蔥、屏東香草籽和可可脂研磨而成的綠巧克力。在品嚐的時候，可以將黑巧克力、綠巧克力分別品嘗後，再將兩者同時放入口中，感受南島諸國春季時蜂 蝶齊舞、繁花盛開的山野靈氣。

原民藝術家優席夫與「南島之春．禮讚」巧克力。記者高婉珮／攝影

優席夫表示：「台灣文化就像好喝的雞尾酒，融合了不同族群。而這款巧克力，就是多元族群文化融合的藝術品，不只美味，也感受到對於土地的關懷與熱愛。」許華仁也表示：「使用台灣永續食材、支持在地藝術家、讓世界看見台灣的美，一直是福灣巧克力非常重視的事情，沒想到居然有 機會和優哥這樣的國際知名藝術家共同合作，讓我們三個願望一次滿足。」

「南島之春．禮讚」巧克力即日起正式發售，消費者可至福灣巧克力屏東本店、台北大安店、官網及APP會員系統線上販售，首批限量300盒由優席夫本人親筆簽名紀念。