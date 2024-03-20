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金車柏克金「金釀系列IPA」啤酒 打造奢華低苦大人味

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
「金釀系列IPA啤酒」透過特有冷泡啤酒花工藝，創造出輕盈的苦度、不僅有多層次的芬芳，也展現更平衡的風味。圖／金車集團提供
「金釀系列IPA啤酒」透過特有冷泡啤酒花工藝，創造出輕盈的苦度、不僅有多層次的芬芳，也展現更平衡的風味。圖／金車集團提供

迎來春意盎然的春分，金車柏克金再度推出全新啤酒系列「Buckskin Craft柏克金金釀系列IPA啤酒」，該系列包含「PEAK IPA琥珀山峰金釀啤酒」與「COAST IPA日光海岸金釀啤酒」，遵循柏克金最引以為傲的高品質釀造工藝，兩款金釀啤酒皆以特製冷泡工法，讓啤酒花的苦味與麥芽甜感達到絕佳平衡，更清晰展現出豐滿香氣和奢華輕苦味，形成富有驚喜風味層次的完美口感，打造出台灣人偏好的低苦感IPA啤酒。每罐330毫升，酒精濃度7%，建議售價58元，即日起於各大通路陸續販售，上市期間享新品嚐鮮價（優惠訊息以各大通路為主）。

根據調查，全球精釀啤酒市場預計2025年將達到1,087億美元，年增長率為9.3%，觀察到精釀啤酒的成長趨勢，金車柏克金也不斷推陳出新，推出「金釀系列IPA啤酒」，透過特有冷泡啤酒花工藝，創造出輕盈的苦度、不僅有多層次的芬芳，也展現更平衡的風味，非常適合剛接觸精釀IPA啤酒與追求啤酒苦感較低的消費者

「PEAK IPA琥珀山峰金釀啤酒」整體口感清新，帶有豐富的高山草本松針酒花香氣。圖／金車集團提供
「PEAK IPA琥珀山峰金釀啤酒」整體口感清新，帶有豐富的高山草本松針酒花香氣。圖／金車集團提供

「PEAK IPA琥珀山峰金釀啤酒」以多種美式與歐陸啤酒花交疊，酒體呈大地琥珀色，整體口感清新，帶有豐富的高山草本松針酒花香氣。「COAST IPA日光海岸金釀啤酒」則是先以美式啤酒花帶出清新果香，再以新世界啤酒花冷泡，酒體呈現金黃色澤，入口後可感受到啤酒花的微苦感，尾韻則有麥芽的甘甜夾帶柑橘與葡萄柚香氣，每一口都能嚐到豐富多層次風味。兩酒款適飲性極佳，適合想嘗試精釀啤酒、卻不喜濃烈苦感的消費者飲用。

金車柏克金推出全新系列「金釀系列IPA啤酒」，帶有豐滿香氣與低苦度清新風味，即日起於全台各大通路陸續開賣。圖／金車集團提供
金車柏克金推出全新系列「金釀系列IPA啤酒」，帶有豐滿香氣與低苦度清新風味，即日起於全台各大通路陸續開賣。圖／金車集團提供
「COAST IPA日光海岸金釀啤酒」添加美式啤酒花帶出清新果香，帶有柑橘與葡萄柚香氣。圖／金車集團提供
「COAST IPA日光海岸金釀啤酒」添加美式啤酒花帶出清新果香，帶有柑橘與葡萄柚香氣。圖／金車集團提供

此次新系列遵循高品質釀酒工藝，100%台灣新鮮釀造，結合集團「金」車與品牌柏克「金」，命名為「金釀」系列IPA啤酒，並以象徵台灣的海岸與山峰，以及台灣原生種的梅花鹿、台灣黑熊作為包裝與命名，透過產品營造獨特的台灣之美，也代表著專為台灣人量身打造的口味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣人 消費者

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