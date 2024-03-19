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李碩珉、陳柏霖春夏新裝上身 台韓男神時尚指數比一比

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Peter Wu 2024春夏kahala黑色短袖襯衫，18,500元。圖／Peter Wu提供
Peter Wu 2024春夏kahala黑色短袖襯衫，18,500元。圖／Peter Wu提供

明星名人的穿戴造型，總能為人們帶來靈感啟發。近日便有韓星李碩珉（DK）、愛爾蘭演員貝瑞柯根（Barry Keoghan）與台灣人氣演員陳柏霖分別為不同時尚品牌推出平面形象視覺，以憂鬱、慵懶或詩意的多元面向，呈現亞洲與歐洲型男的時尚素描特寫。

其中剛成為Burberry全球品牌大使的愛爾蘭男星貝瑞柯根（Barry Keoghan），過往曾演出包含《伊尼舍林的女妖》、《聖鹿之死》 等多部話題劇情之作，成為品牌大使後的貝瑞柯根在隨之發表的形象平面照片中，時而以黑白的風衣外套入鏡，又或米色系的不對稱拉鍊上衣搭配抽繩長褲，一人演繹了紳士與街頭兩種不同風格，更加讓人期待今年他會以什麼造型出席下半年的倫敦時裝周。

台灣人氣男星陳柏霖則在近日成為台灣設計師品牌Peter Wu的年度代言人，同時「加碼」送上一系列帥照。旅法台裔設計師吳昕威的設計一向不強調Logo或明顯印花，取而代之是俐落、沈穩的實穿路線。本季形象視覺並取景於創立於1896年、巴黎現存最古平版印刷工坊Atelier Clot拍攝，略微模糊的影像質地中，陳柏霖穿著夾腳拖鞋，體現了印刷工坊的隨興與懷舊感，並回應Peter Wu 2024選用面料呈現出紙的特點，其中春夏新品kaimana t-shirt與kahala襯衫並採用蠶絲混紡面料，親膚、輕透，也向陳柏霖與服裝共同呈現的親切無距離。

韓團SEVENTEEN主唱、李碩珉則為所代言的Bally換上2024春夏新裝，包含長風衣與手上的Beckett旅行包。其中一組造型李碩珉是以淺色古巴襯衫搭配長褲與樂福鞋，側坐並帶人聚焦在其手拿的新品黑色Deco公事包；另一套造型李碩珉則身穿橘紅色長風衣，領片翻起的帥氣並將長擺斜開，右手並提起一只Beckett旅行包，整體造型傳遞出Bally創意總監Simone Bellotti的設計精華：簡約剪裁但帶有當代的高級感，落落大方。

愛爾蘭演員貝瑞柯根，日前甫成為Burberry全球品牌大使。圖／Burberry提供
愛爾蘭演員貝瑞柯根，日前甫成為Burberry全球品牌大使。圖／Burberry提供
李碩珉身穿Bally 2024春夏新裝，簡約俐落。圖／Bally提供
李碩珉身穿Bally 2024春夏新裝，簡約俐落。圖／Bally提供
巴黎瑪黑區的平版印刷工坊Atelier Clot，成為Peter Wu 2024春夏的形象拍攝所在，藝文氣息鮮明。圖／Peter Wu提供
巴黎瑪黑區的平版印刷工坊Atelier Clot，成為Peter Wu 2024春夏的形象拍攝所在，藝文氣息鮮明。圖／Peter Wu提供
貝瑞柯根混合成熟與稚氣的臉龐與略帶陰鬱的氣息，恰與Burberry品牌風格似有互通之處。圖／Burberry提供
貝瑞柯根混合成熟與稚氣的臉龐與略帶陰鬱的氣息，恰與Burberry品牌風格似有互通之處。圖／Burberry提供
韓團SEVENTEEN主唱、李碩珉（DK），在Bally 2024春夏形象視覺中展現了日常的隨興寫意。圖／Bally提供
韓團SEVENTEEN主唱、李碩珉（DK），在Bally 2024春夏形象視覺中展現了日常的隨興寫意。圖／Bally提供
在彩色或黑白的影像中，陳柏霖展現出紙張、時尚的日常生活感，無所不在、融入生活。圖／Peter Wu提供
在彩色或黑白的影像中，陳柏霖展現出紙張、時尚的日常生活感，無所不在、融入生活。圖／Peter Wu提供

台灣人 品牌 設計師

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