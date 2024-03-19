李碩珉、陳柏霖春夏新裝上身 台韓男神時尚指數比一比

明星名人的穿戴造型，總能為人們帶來靈感啟發。近日便有韓星李碩珉（DK）、愛爾蘭演員貝瑞柯根（Barry Keoghan）與台灣人氣演員陳柏霖分別為不同時尚品牌推出平面形象視覺，以憂鬱、慵懶或詩意的多元面向，呈現亞洲與歐洲型男的時尚素描特寫。

其中剛成為Burberry全球品牌大使的愛爾蘭男星貝瑞柯根（Barry Keoghan），過往曾演出包含《伊尼舍林的女妖》、《聖鹿之死》 等多部話題劇情之作，成為品牌大使後的貝瑞柯根在隨之發表的形象平面照片中，時而以黑白的風衣外套入鏡，又或米色系的不對稱拉鍊上衣搭配抽繩長褲，一人演繹了紳士與街頭兩種不同風格，更加讓人期待今年他會以什麼造型出席下半年的倫敦時裝周。

台灣人氣男星陳柏霖則在近日成為台灣設計師品牌Peter Wu的年度代言人，同時「加碼」送上一系列帥照。旅法台裔設計師吳昕威的設計一向不強調Logo或明顯印花，取而代之是俐落、沈穩的實穿路線。本季形象視覺並取景於創立於1896年、巴黎現存最古平版印刷工坊Atelier Clot拍攝，略微模糊的影像質地中，陳柏霖穿著夾腳拖鞋，體現了印刷工坊的隨興與懷舊感，並回應Peter Wu 2024選用面料呈現出紙的特點，其中春夏新品kaimana t-shirt與kahala襯衫並採用蠶絲混紡面料，親膚、輕透，也向陳柏霖與服裝共同呈現的親切無距離。