金酒總統就職紀念酒亮相 首次作為縣民配售酒

金酒公司的2024總統就職紀念酒今天正式亮相，今年是首次將總統副總統的就職紀念酒作為金門縣民的配售酒，預訂於3月18日領先全台推出0.6L-53度「第16任總統副總統紀念酒」，以見證台灣民主嶄新進程，且一瓶售價才325元，讓金酒公司總經理丁丞康都直說「CP值真的很高」。

金酒公司今天下午特別舉辦「第16任總統副總統紀念酒」產品說明會，由丁丞康親自對外說明這款由該廠首席調酒師，組織專案品酒團隊，研擬多款不同的酒體設計配方，經多輪次的品評篩選的特調酒體。

丁丞康表示，0.6L-53度第16任總統副總統紀念酒為金門縣民配售酒，酒標設計以第16任正副總統的授權肖像，呈現正副總統堅毅又溫暖的笑容，與代表金酒的雙龍，象徵共同守護台灣之意。別具收藏紀念意義與價值。

他說，酒瓶的整體視覺以象徵壯闊台灣的綠色為基色，寓意生機盎然，國運昌榮，酒標上也饒富細節巧思，以100為單位，於刻度53的位置做出漸層切割，巧妙呼應酒度；再以多重色彩融合象徵台灣各族群的多元與活力，綻放台灣人民特有的韌性與自信。MADE IN TAIWAN也代表著每一滴值得驕傲的芳醇佳釀，都是金門高粱酒對台灣民主發展的真摯祝福，更是對新任總統及副總統的至高祈願。

丁丞康也預告，除了縣民配售酒外，目前還有多款不同設計及不同酒體的第16任總統副總統紀念酒緊鑼密鼓設計生產中，總共會有5款相關周邊酒品，將陸續推出，有精裝版的、也有精釀啤酒等，希望吸引民眾收藏購買。

據了解，這款0.6L-53度第16任總統副總統紀念酒-縣民配售酒預計限量發售144萬瓶，酒品嚴格篩選各式特殊風味的高粱及小麥酒基外，更特別調合金城老廠10年酒齡的冬釀二鍋頭，喝起來有濃郁的水果香，創造出「清、雅、醇、厚」的酒體特色，呼應民主台灣勇敢堅韌之底蘊。

金酒公司表示，「0.6L-53度第16任總統副總統紀念酒-縣民配售酒」，將於3月18日起陸續在金門各鄉鎮暨村里開始配售，符合配售資格之對象限購1箱，共12瓶，每瓶新台幣325元，1箱總計3900元，整份購買不拆解。

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