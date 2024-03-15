旗艦徠卡手機Xiaomi 14 Ultra正式登台 34,999元誠意價預購再送專業攝影套裝

米粉們超期待的Xiaomi 14系列新機正式登台，同樣搭載新一代徠卡Summilux鏡頭，其中Xiaomi 14 Ultra更擁有4鏡頭搭配1吋超大感光元件，並導入AI演算技術，達成更多元的影像應用。即日起至3月21日在小米商城mi.com、小米之家全台實體門市，以及指定電商通路開放預購，Xiaomi 14建議售價24,999元，預購即贈防摔殼、保護貼；Xiaomi 14 Ultra建議售價34,999元，預購則是直接送上總價值近8,000元的Xiaomi 14 Ultra專業攝影套裝與67mm濾鏡套裝，超澎湃的預購禮讓喜愛拍照的米粉們肯定是要直上Ultra版。

Xiaomi 14 Series均搭載Snapdragon 8 Gen 3處理器，其中Xiaomi 14配置了過去Pro系列機種才擁有的影像拍攝體驗，3顆鏡頭涵蓋14mm到75mm的廣泛焦距，並且全面支援新一代徠卡Summilux光學影像技術，主相機光圈升級至f/1.6超大光圈，並搭配最新的Light Fusion 900高動態感光元件。

Xiaomi 14 Ultra則是搭載Summilux全明星4鏡頭，支援6種不同拍攝焦段，其中主鏡頭採用1吋大底LYT-900感光元件，提供f/1.63到f/4.0的無級可變光圈，以及均搭載IMX858的75mm f/1.8光圈的浮動長焦鏡頭與120mm f/2.5光圈的望遠鏡頭；而在遠景拍攝則有12mm f/1.8超廣角鏡頭，最小對焦距離可達5公分，遠拍、近拍皆能完美呈現。

同步亮相的還有Xiaomi Watch S3、Xiaomi Watch 2穿戴裝置，外型皆採用圓形錶面的經典手錶設計，分別搭載了全新小米 HyperOS 系統，以及Google WearOS，升級支援超過150種運動模式，並包含全新冬季運動/滑雪模式，以及健康監測等貼心功能。

即日起至3月24日前往位於華山1914文化創意產業園區的「尋光而來 光影藝術展」購買Xiaomi 14 Ultra，就有機會抽中Xiaomi Watch S3、Xiaomi Watch 2或Xiaomi手環8 Pro；購買Xiaomi 14加碼贈送攝影套裝，數量有限，送完為止。現場購買Xiaomi Watch S3、Xiaomi Watch 2，則可享9.5折優惠價。