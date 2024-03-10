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每日限10套！鳥哲「燒鳥套餐」新登場 吃得到13款料理

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
雞生蠔。記者陳睿中／攝影
雞生蠔。記者陳睿中／攝影

自2013年開業至今的日式燒鳥餐廳「鳥哲」，本季推出全新套餐方案。套餐中不僅可以吃得到店內招牌的燒鳥串燒，同時還有古式茶碗蒸、陳年花雕雞鬆釜飯、蒜頭雞湯等特色餐點，令整體感受更加完整。

古式茶碗蒸。記者陳睿中／攝影
古式茶碗蒸。記者陳睿中／攝影
陳年花雕雞鬆釜飯。記者陳睿中／攝影
陳年花雕雞鬆釜飯。記者陳睿中／攝影

鄰近台北芝山捷運站的「鳥哲」，主打日式燒鳥料理，號稱是全台首間提供雞肉生食的燒鳥店，是許多饕客的口袋名單之一。過去鳥哲店內採單點制的消費型態，或是以預算進行配餐。此次全新推出的套餐方案，採13道式設計，以肉質細緻、無腥味的「桂丁雞」為主角，還加入許多台式風味元素，從前菜沙拉、串物、主食到甜點，呈現循序漸進的風味。相比單點的串燒多以鹽、胡椒調味，套餐中的串燒品項，也增添更多不同的調味變化，為熟客帶來新意。

哲園沙拉。記者陳睿中／攝影
哲園沙拉。記者陳睿中／攝影
昆布漬雞胸肉。記者陳睿中／攝影
昆布漬雞胸肉。記者陳睿中／攝影

擔任開場的「哲園沙拉」，選用生菜、雞肉火腿與花生苗、黑豆苗搭配，並以金棗、金桔調味，以酸爽脆口的食趣，揭開套餐序幕。「昆布漬雞胸肉」則是取生雞胸肉以昆布醃漬，並添加海鹽、橄欖油、山西陳醋調味，最後灑上起司與紫蘇花，可以感受桂丁雞附有彈性的口感，並有著沉穩的尾韻。

山葵雞里肌。記者陳睿中／攝影
山葵雞里肌。記者陳睿中／攝影
雞頸肉。記者陳睿中／攝影
雞頸肉。記者陳睿中／攝影

「山葵雞里肌」為鳥哲的招牌商品，將里肌部位烤至七分熟的狀態上桌，再配上嗆鼻辛爽的阿里山山葵一同品嚐。另道「腿肉」取去骨雞腿肉，並藉由宜蘭三星蔥鹽帶出油脂的甜香。「雞頸肉」則是灑上花東馬告鹽，吃得到彈牙肉質與馬告獨有的香氣。至於「傻瓜才不吃」的「雞生蠔」，以小火烤出外皮脆度，再以特製蛋黃醬賦予麻中帶辣的溫潤刺激。

雞肉丸。記者陳睿中／攝影
雞肉丸。記者陳睿中／攝影
銀杏。記者陳睿中／攝影
銀杏。記者陳睿中／攝影

套餐中還有「雞肉丸」、「雞胗」、「銀杏」等串燒品項。其他如「古式茶碗蒸」則是使用新港麻油調味，並加入麻油雞常見的雞佛、雞肉、香菇、枸杞等食材，在微涼的天氣中添補元氣。「陳年花雕雞鬆釜飯」是在台東關山米中加入雞油燜煮，並且將搭配的雞肉以陳年花雕酒拌炒，口感粒粒分明並具淡雅清香，配上生蛋黃也能提昇滑潤與濃郁的滋味。

蒜頭雞湯。記者陳睿中／攝影
蒜頭雞湯。記者陳睿中／攝影
巧克力慕斯。記者陳睿中／攝影
巧克力慕斯。記者陳睿中／攝影

「蒜頭雞湯」中的魚豆腐，其實是將魚肉、雞肉與蛋白打發，質地蓬鬆柔軟，蒜頭雞湯頭也能為身體帶來滿滿暖意。而擔任結尾的「巧克力慕斯」，內餡為雞肝慕斯、外層為巧可力，並且灑上杏仁碎粒，綿密中帶著甜鹹平衡。

鳥哲於吧台區新增清酒牆，可提供多款單杯清酒。記者陳睿中／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
鳥哲於吧台區新增清酒牆，可提供多款單杯清酒。記者陳睿中／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鳥哲此次的套餐方案售價1,680元，每日限量10套，需提前2天以上預約。然而除了新增套餐方案外，鳥哲也於吧台區新增「清酒牆」，讓民眾可以點購單杯清酒佐餐，共計有15種酒款可供選擇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雞胗。記者陳睿中／攝影
雞胗。記者陳睿中／攝影
腿肉。記者陳睿中／攝影
腿肉。記者陳睿中／攝影

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