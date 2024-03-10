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aespa全員合體美照演繹蕭邦珠寶 歡慶聯合國國際幸福日

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
蕭邦攜手韓國流行音樂女團aespa一同慶祝3月20日全球國際幸福日。圖／蕭邦提供
蕭邦攜手韓國流行音樂女團aespa一同慶祝3月20日全球國際幸福日。圖／蕭邦提供

3月20日是聯合國訂立的「國際幸福日」（International Day of Happiness），瑞士精品蕭邦（Chopard）於這天向全球宣揚「幸福」理念，與世界共同紀念這個節日。為此特邀風靡全球的韓國流行音樂女團aespa成員四位品牌大使演繹蕭邦經典的Happy滑動鑽石系列作品，以獨特鮮明的個人風格展現了來自日內瓦工坊非凡之作。同時，蕭邦以玫瑰作為努力追求幸福的象徵，自３月11日起至20日於全台蕭邦精品店舉辦限定展售會，以粉色玫瑰花海迎接幸福；並與巴黎、倫敦、紐約、米蘭等國際時尚都市同步，將把2024年3月20日至26日期間Happy Diamonds系列珠寶之部分銷售收益捐贈給致力保護兒童的機構，促進建立更公正、更幸福美好的世界。

由Karina、Winter、Giselle和Ningning組成的aespa於出道短短三年內便成為蜚聲國際的韓國流行女子樂團，並一起擔任蕭邦的品牌大使：代表新時代獨立自主的女性，她們追尋充滿善意與美好的理想世界，而這也正是蕭邦所推崇的理念。四位個性鮮明女孩今年更於國際幸福日與與蕭邦共同慶祝，演繹蕭邦經典的心形設計與滑動鑽石，將快樂傳向世界各地的各個角落。

蕭邦Happy Hearts Wings系列珠寶，結合品牌標誌性的心形圖案與獨門的滑動鑽石，配戴舒適且造型上易於搭配的設計，致敬現代年輕女性的獨立以及征服世界的勇氣，也是她們自我嘉獎的甜蜜禮物。Happy Hearts Wings將兩顆金質心形化作蝴蝶的翅翼，搭配滑動鑽石，一同舞動不息，創造了一番生機勃勃、充滿活力的景象，呈現幸福快樂的最佳模樣，宣揚品牌以微小之物成就非凡意義的理念：「Little Diamonds Do Great Things」。

Happy Hearts Wings系列戒指，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓石與滑動鑽石，86,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts Wings系列戒指，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓石與滑動鑽石，86,000元。圖／蕭邦提供
aespa成員Karina演繹蕭邦Happy Hearts系列珠寶與Happy Sport腕表。圖／蕭邦提供
aespa成員Karina演繹蕭邦Happy Hearts系列珠寶與Happy Sport腕表。圖／蕭邦提供
Happy Hearts Wings系列耳環，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝與滑動鑽石，13萬3,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts Wings系列耳環，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝與滑動鑽石，13萬3,000元。圖／蕭邦提供
（由左至右）aespa成員Giselle與寧寧演繹蕭邦Happy Hearts系列珠寶與Happy Sport腕表。圖／蕭邦提供
（由左至右）aespa成員Giselle與寧寧演繹蕭邦Happy Hearts系列珠寶與Happy Sport腕表。圖／蕭邦提供
蕭邦於倫敦慶祝3月20日全球國際幸福日。圖／蕭邦提供
蕭邦於倫敦慶祝3月20日全球國際幸福日。圖／蕭邦提供
aespa成員寧寧演繹蕭邦Happy Hearts系列珠寶與Happy Sport腕表。圖／蕭邦提供
aespa成員寧寧演繹蕭邦Happy Hearts系列珠寶與Happy Sport腕表。圖／蕭邦提供
Happy Hearts Wings 系列手鐲，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌红玉髓石與滑動鑽石，12萬5,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts Wings 系列手鐲，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌红玉髓石與滑動鑽石，12萬5,000元。圖／蕭邦提供
aespa成員Giselle演繹蕭邦Happy Hearts系列珠寶與Happy Sport腕表。圖／蕭邦提供
aespa成員Giselle演繹蕭邦Happy Hearts系列珠寶與Happy Sport腕表。圖／蕭邦提供
（由左至右）aespa成員Winter與Karina演繹蕭邦Happy Hearts系列珠寶與Happy Sport腕表。圖／蕭邦提供
（由左至右）aespa成員Winter與Karina演繹蕭邦Happy Hearts系列珠寶與Happy Sport腕表。圖／蕭邦提供
Happy Hearts Wings系列手鐲，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝與滑動鑽石，12萬5,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts Wings系列手鐲，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝與滑動鑽石，12萬5,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts Ｗings系列項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝與滑動鑽石，10萬2,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts Ｗings系列項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝與滑動鑽石，10萬2,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts Wings系列戒指，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝與滑動鑽石，86,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts Wings系列戒指，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝與滑動鑽石，86,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦於倫敦慶祝3月20日全球國際幸福日。圖／蕭邦提供
蕭邦於倫敦慶祝3月20日全球國際幸福日。圖／蕭邦提供
蕭邦攜手韓國流行音樂女團aespa一同慶祝3月20日全球國際幸福日。圖／蕭邦提供
蕭邦攜手韓國流行音樂女團aespa一同慶祝3月20日全球國際幸福日。圖／蕭邦提供
aespa成員Winter演繹蕭邦Happy Hearts系列珠寶與Happy Sport腕表。圖／蕭邦提供
aespa成員Winter演繹蕭邦Happy Hearts系列珠寶與Happy Sport腕表。圖／蕭邦提供

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