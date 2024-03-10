aespa全員合體美照演繹蕭邦珠寶 歡慶聯合國國際幸福日
3月20日是聯合國訂立的「國際幸福日」（International Day of Happiness），瑞士精品蕭邦（Chopard）於這天向全球宣揚「幸福」理念，與世界共同紀念這個節日。為此特邀風靡全球的韓國流行音樂女團aespa成員四位品牌大使演繹蕭邦經典的Happy滑動鑽石系列作品，以獨特鮮明的個人風格展現了來自日內瓦工坊非凡之作。同時，蕭邦以玫瑰作為努力追求幸福的象徵，自３月11日起至20日於全台蕭邦精品店舉辦限定展售會，以粉色玫瑰花海迎接幸福；並與巴黎、倫敦、紐約、米蘭等國際時尚都市同步，將把2024年3月20日至26日期間Happy Diamonds系列珠寶之部分銷售收益捐贈給致力保護兒童的機構，促進建立更公正、更幸福美好的世界。
由Karina、Winter、Giselle和Ningning組成的aespa於出道短短三年內便成為蜚聲國際的韓國流行女子樂團，並一起擔任蕭邦的品牌大使：代表新時代獨立自主的女性，她們追尋充滿善意與美好的理想世界，而這也正是蕭邦所推崇的理念。四位個性鮮明女孩今年更於國際幸福日與與蕭邦共同慶祝，演繹蕭邦經典的心形設計與滑動鑽石，將快樂傳向世界各地的各個角落。
蕭邦Happy Hearts Wings系列珠寶，結合品牌標誌性的心形圖案與獨門的滑動鑽石，配戴舒適且造型上易於搭配的設計，致敬現代年輕女性的獨立以及征服世界的勇氣，也是她們自我嘉獎的甜蜜禮物。Happy Hearts Wings將兩顆金質心形化作蝴蝶的翅翼，搭配滑動鑽石，一同舞動不息，創造了一番生機勃勃、充滿活力的景象，呈現幸福快樂的最佳模樣，宣揚品牌以微小之物成就非凡意義的理念：「Little Diamonds Do Great Things」。
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