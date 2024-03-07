年度攝影盛會 新光三越SKM PHOTO攝影藝術博覽會開展

由新光三越文教基金會創辦人吳東興所創立的「新光三越國際攝影系列活動」至今已邁入18周年，特別選在今年將此年度攝影盛事，擴大舉辦推出首屆「新光三越2024 SKM PHOTO攝影藝術博覽會」，集結50位影像藝術家、超過500幅影像故事，即日起至3月11日於信義新天地A11信義劇場場域展開，今年僅此一場，提供喜愛攝影藝術的民眾，與眾多國內外參展者面對面交流。

相較往年的新光三越國際攝影大賽為競賽與展覽兩大類，今年起展開的新光三越攝影藝術博覽會除了參展攝影藝術家大舉增加，也透過此平台讓影像藝術多元發展。觀者與創作者也可直接進行交流互動，甚至進一步促成收藏、創造作品價值，讓攝影藝術家的藝術之路更長久。自本屆起，未來都將循新光三越攝影藝術博覽會模式舉辦。

新光三越文教基金會董事長吳昕陽活動前一天特別前往博覽會現場參觀，他提到，現在講攝影不再存粹是攝影而是影像藝術，攝影藝術博覽會的模式包容性更強，這回匯聚老中青三代攝影師作品，帶來觀展者面孔也更加多元，透過博覽會模式，讓跨世代受眾可以欣賞到跨世代創作者的作品。

現場聚集22位跨世代、海內外攝影師作品，包括影像藝術大師郭英聲、運用古典影像藝術的高志尊、日本攝影師小林賢伍、台裔英國攝影藝術家Mavis CW等，現場也同步發表「2024吳東興攝影贊助計畫」、「2024 SKM PHOTO國際攝影大賽」得獎作品，展期間每天還有多場精彩攝影講座。