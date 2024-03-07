菲爾來吃飯！華航貴賓室獨特台灣美饌 NETFLIX 登場

中華航空（2610）與 NETFLIX 美國節目《環球饗宴：菲爾來吃飯 Somebody Feed Phil》跨界合作，第七季全新內容於 3 月 1 日正式上線，主持人菲爾 （Philip Rosenthal） 特別造訪台灣，驚喜現身華航桃園機場貴賓室，在獨特的東方美學休憩空間，品嚐寶島經典滋味「華航牛肉麵」。

NETFLIX《環球饗宴：菲爾來吃飯 Somebody Feed Phil》為全球知名美食節目，透過主持人菲爾的味蕾，以不同的視角發掘美食與城市的魅力，節目內容不單聚焦於星級餐廳，也品味各地街頭小吃，透過美食之旅帶領觀眾遨遊世界。

菲爾搭乘華航班機，首度造訪美食之都台灣，特地選擇華航貴賓室，並迫不及待與朋友視訊連線分享享譽世界的經典「華航牛肉麵」，軟嫩彈牙的牛肉，輕輕一咬就會在口中化開，搭配香氣馥郁的特調紅燒湯頭，讓菲爾讚不絕口，直呼療癒暖心，對於華航貴賓室的設計風格、精緻服務、道地美食讚譽有加；也對華航舒適的客艙設施及優質的空中服務為之驚艷，極力推薦搭乘華航。

華航於桃園機場第一及第二航廈設置 4 間貴賓室，其中第一航廈新世代貴賓室融合文化藝術與大自然庭園氛圍，以現代設計重現東方美學。華航桃園機場貴賓室總計超過 600 席座位，貼心設有淋浴間、哺乳室、全區免費 Wi-Fi 無線上網、雲端書坊電子刊物閱覽等服務，提供豪華商務艙／商務艙旅客與晶鑽卡、翡翠卡、金卡、天合聯盟超級精英會員登機前或轉機時最自在舒適的休憩空間。