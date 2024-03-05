融合當代的古典主義？ dunhill 2024春夏返璞歸真

每到時裝周期間，各時尚品牌設計師總嘗試在結構、輪廓、材質上推陳出新，令人感到驚艷、奢華、顛覆想像的戲劇效果。然而英倫老牌dunhill近日甫發表2024春夏系列形象廣告，本季定調為Classicism Now，在日常、愜意的基調下，展現跨時代的風格主張。

從粗織海軍藍毛衣領口內翻出的襯衫領片，或展現dunhill對生活的看法：無須千篇一律、擁抱各種可能。圖／dunhill提供

Classicism為古典主義，而Classicism Now或可超譯為「當代古典主義」，一種源自古典、傳統的風格，但不矯揉做作、貼近時代感。在dunhill創意總監Simon Holloway主導下，系列形象廣告是由攝影師Paul Wetherell掌鏡，只見dunhill的男士們將柔軟的白色毛衣打結化為保暖的披風，泡泡紗條紋Mayfaire西裝則搭配了深色領帶與深色長褲，營造明亮感，無論是鞋履或包款都在自然的光澤下呈現，深藍色長袖毛衣內透出一半的襯衫領片，或訴說了：偶有差錯、不拘小節，也可以在生活中被坦然接受。

咖啡色輕盈高科技羊毛大衣，價格店洽。圖／dunhill提供