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融合當代的古典主義？ dunhill 2024春夏返璞歸真
每到時裝周期間，各時尚品牌設計師總嘗試在結構、輪廓、材質上推陳出新，令人感到驚艷、奢華、顛覆想像的戲劇效果。然而英倫老牌dunhill近日甫發表2024春夏系列形象廣告，本季定調為Classicism Now，在日常、愜意的基調下，展現跨時代的風格主張。
Classicism為古典主義，而Classicism Now或可超譯為「當代古典主義」，一種源自古典、傳統的風格，但不矯揉做作、貼近時代感。在dunhill創意總監Simon Holloway主導下，系列形象廣告是由攝影師Paul Wetherell掌鏡，只見dunhill的男士們將柔軟的白色毛衣打結化為保暖的披風，泡泡紗條紋Mayfaire西裝則搭配了深色領帶與深色長褲，營造明亮感，無論是鞋履或包款都在自然的光澤下呈現，深藍色長袖毛衣內透出一半的襯衫領片，或訴說了：偶有差錯、不拘小節，也可以在生活中被坦然接受。
柔軟的羊絨、皮革和麂皮搭配了中性色彩或深淺不一的大地色調，將不受時光更迭，不在衣櫃中退流行。除了經典服裝單品外，豐富的配件亦是dunhill 2024春夏亮點，無論是印有手寫字體的Duke Fine系列大型信封包、繡有Alfred Dunhill家徽的黑色天鵝絨樂福鞋、棉質或真絲方形口袋巾，都讓經典單品滲入了季節性的色彩與玩味，生機勃發、躍躍欲試。
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