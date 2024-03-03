7-11、全家優勢評比？網路熱門關鍵字曝光 鮮食、超取、生態圈成關注焦點

image source:翻攝FB／（左）7-ELEVEN、（右）全家FamilyMart

文／姜雅馨

台灣超商密集度高，消費者只要走到樓下或是巷口，就能夠購買三餐所需食物，甚至還能繳納費用、寄取包裹、借用行充或環保杯，走進超商消費也成為現代人習以為常的日常生活。網友近日對7-11和全家提出比較，引發不少消費者列舉出兩間便利商店各自優勢，掀起兩派網友熱烈討論，《DailyView網路溫度計》也透過網路聲量與熱門關鍵字進行兩大超商分析。

7-11和全家各自優勢為何？



網友在PTT八卦版發文，指出以前提到超商就會想到龍頭7-11，不過現在提到便利商店，當被問及要去7-11還是全家時，原PO認為全家比起7-11留下更為創新、好逛的印象，「尤其是搞團購，全家好強」，原PO也好奇7-11和全家目前狀況如何。

全家APP支付、霜淇淋和甜點被推爆！網：率先推惜食很棒

有網友認為全家部分措施非常便民，「全家真的越來越好」、「全家比較精緻、有質感」、「全家食品5點就有打折，7-11要8點才打折」、「光是把點數卡掃進APP，全家就海放小七了」、「全家比較有自己風格，連iherb都能寄件」、「APP支付出了後都改去全家居多」，還有人針對食品表示，「有時候想買個蛋塔吃還是只能全家萊爾富」、「只有霜淇淋跟甜點會去全家吧」、「全家熟食真的比較好吃」、「上次全家熟食有看到賣雞肉串好像不錯」、「全家跟鼎泰豐合作的東西都超好吃」、「覺得全家的素食比較多，而且率先推出惜食很棒」、「東西好吃，霜淇淋加持，制服好看妹子多」。

▲全家霜淇淋每推出新口味就會受到網友討論。

image source:《DailyView網路溫度計》

7-11店員服務周到、門市眾多！茶葉蛋維持價格、統一集團資源連結成焦點

但也有不少人列舉7-11優勢，包含店員服務周到、方便程度高，「小7質感比較穩定」、「小七的店員素質比較好」、「7-11店員素質和禮貌都較好」、「方便度我還是覺得小七」、「門市數量7-11就贏了」、「小7兩步就一間的程度我想很難被取代」，也有網友分享，「711門市大，坐的地方也多」、「光是茶葉蛋，小7贏幾條街了」、「只要茶葉蛋711還是10元就是贏」、「御飯糰還是7-11的比較好吃」、「7-11的微波食品比較好吃」、「除了團購跟冰淇淋，微波還是習慣711」、「7-11還有其他統一集團品牌資源連結」。

還有其他網友分享不同意見，「哪間順路就去哪間啊，不會刻意選」、「全家冰咖啡可以包膜，插吸管，熟食還是小七勝吧，而且小七才有輕鬆小品」、「兩家比起來，全家團購真的強，但逛起來的舒適度還是7-11厲害」、「711的一些活動商品比較可愛，但飲料和食品我都喜歡全家賣的」。

▲7-11店員服務周到、門市眾多，咖啡品項也經常受到網友討論。

image source:《DailyView網路溫度計》

全家、7-11近一年熱門話題有哪些？

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「全家」近一年熱門關鍵字，包含超商美食、品牌、聯名、鮮食、新品、霜淇淋、飲料、咖啡、飲品、甜點、麵包、支付、兌換、店舖、萊爾富等。

許多IG網紅會特別開箱介紹全家美食，全家也經常與知名YouTuber、品牌聯名推出鮮食與新品，吸引許多消費者前來購買嚐鮮，除了每次推出新口味就會爆發購買熱潮的霜淇淋，飲料、現調咖啡飲品、甜點、麵包也受到網友喜愛，結合「全家便利商店FamilyMart」APP推出全盈+Pay支付拿購物金、兌換商品活動，在網路上也成為討論話題。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看7-11近一年熱門關鍵字，可以看到鮮食、聯名、零食、麵包、飲料、黑糖、珍珠、拿鐵、飲品、門市、超取、取貨、ibon、點數、康是美、星巴克、全家、全家便利商店、萊爾富、生態圈等。

7-11多樣化、YouTuber聯名鮮食備受關注，商店內從零食、麵包、飲料到黑糖珍珠撞奶、拿鐵等飲品都買得到，門市眾多、超商取貨便利、ibon機台服務多元、累積點數可換商品，加上康是美、星巴克等品牌串連，也是7-11受到喜愛的原因之一，7-11也經常被消費者拿來與全家、OK及萊爾富比較。

此外，7-11近期特別推動「OPEN iECO」，從7-11、星巴克到21世紀風味館等超過1,700家夥伴門市加入循環杯生態圈，鼓勵消費者使用循環杯搭配循環杯蓋，永續概念也受到網路好評。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年03月02日至2024年02月29日。