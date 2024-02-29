《寶可夢卡牌》將推出手遊版 每天送2包擴充包超佛心

小朋友最愛的寶可夢集換式卡牌遊戲，現在準備進軍手遊了！株式會社寶可夢宣布將在今年於手機雙平台推出《Pokémon Trading Card Game Pocket》App，將至今推出邁入28周年的《寶可夢卡牌》，以數位方式呈現，呈現更豐富的卡牌視覺表現與效果。

首波宣傳影片近日已經在寶可夢官方YouTube公開，玩家每天將可免費開封2包擴充包，還設計了非常真實的開卡包動畫，從繪有懷念插畫的卡牌，到本作的獨家全新卡牌，每天都能帶給玩家不同驚喜。除了收藏卡牌，也能與朋友交換，或是構築牌組與對手遠端進行對戰，玩法就跟實體卡牌一樣刺激有趣。