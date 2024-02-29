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《寶可夢卡牌》將推出手遊版 每天送2包擴充包超佛心

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全新的寶可夢卡牌「實境卡」。圖／株式會社寶可夢提供
全新的寶可夢卡牌「實境卡」。圖／株式會社寶可夢提供

小朋友最愛的寶可夢集換式卡牌遊戲，現在準備進軍手遊了！株式會社寶可夢宣布將在今年於手機雙平台推出《Pokémon Trading Card Game Pocket》App，將至今推出邁入28周年的《寶可夢卡牌》，以數位方式呈現，呈現更豐富的卡牌視覺表現與效果。

首波宣傳影片近日已經在寶可夢官方YouTube公開，玩家每天將可免費開封2包擴充包，還設計了非常真實的開卡包動畫，從繪有懷念插畫的卡牌，到本作的獨家全新卡牌，每天都能帶給玩家不同驚喜。除了收藏卡牌，也能與朋友交換，或是構築牌組與對手遠端進行對戰，玩法就跟實體卡牌一樣刺激有趣。

另外，官方也搶先曝光全新的寶可夢卡牌「實境卡」，將為玩家帶來猶如走入了卡牌插畫世界般的新奇體驗。喜歡寶可夢卡牌的大玩家們，千萬別錯過。

《Pokémon Trading Card Game Pocket》預定於2024年內在iOS、Android雙平台上線。圖／株式會社寶可夢提供
《Pokémon Trading Card Game Pocket》預定於2024年內在iOS、Android雙平台上線。圖／株式會社寶可夢提供

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