亞尼克連收6間！董事長急滅火：營運良好，再設40台YTM

連鎖甜點品牌「亞尼客」近日有6間門市陸續熄燈，引起消費者，甚至傳出「集體倒閉」之說。對此，亞尼克董事長吳宗恩於2月27日上午公開滅火，表示公司營運現況良好，主要是營運策略調整，未來會持續進行門市優化以及拓展YTM二代機。業者也表示，所有門市會員儲值金皆可轉為官網購買，請消費者安心購物。

亞尼克近期進行業務調整，自3月17日至4月28日期間，共計將有6間門市結束營業，包括「嘉義中正店」、「台南中正店」、「彰化員林店」、「頭份中正店」、「新莊幸福店」、「南投草屯店」。其中台南中正店、南投草屯店等門市，更是當地唯一的實體門市。

根據亞尼克董事長吳宗恩說明，亞尼克公司營運穩健，門市佈局調整主要鑒於全台門市長期缺工、營運成本高居不下問題。另綜合考量坪效，經慎評估後將6家門市進行汰換，以維持服務品質，並非為集體倒閉，未來亞尼克還是會保持滾動式調整連鎖通路策略。

扣除即將終止服務的6間分店，亞尼克目前在全台仍有18間實體門市。另外主打智能服務的生乳捲販賣機「YTM」，自2023年年中已經全面升級成二代機，目前在實體門市、台北捷運、新北環狀線等捷運站均有設點，現在共計有23台。

業者表示，今年營運策略著重門市持續優化調整並拓展YTM二代機服務。其中「台北內湖旗艦店」將於3月4日起進行改裝，並且導入YTM二代機，藉此打造24小時智能服務。同時預計拓展台北車站新店。至於「YTM」繼一月首度進駐新北環狀線後，已完成中和站、新北產業園區站，目標今年拓展40個新站點。吳宗恩也指出，YTM升級二代機之後，使用率已提昇100%，現在佔總營收約2%，目標今年可提昇至5%。

吳宗恩指出，過去亞尼克拓點快速，在2018～2019年期間，最多一年可開到8間分店。隨著租約到期等因素，因此進行門市優化。針對歇業門市，估計會有28名員工受影響，吳宗恩並表示，會依照員工意願協助安排調店等後續事務。