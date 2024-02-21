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3千店限定！慶貓之日7-ELEVEN「OPEN!PETS寵物生活專區」推限時優惠　指定貓咪寵食任選第2件6折

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「OPEN!PETS寵物生活專區」突破3千店，歡慶2月22日日本貓之日，即日起至3月5日指定貓咪寵食任選可享第2件6折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「OPEN!PETS寵物生活專區」突破3千店，歡慶2月22日日本貓之日，即日起至3月5日指定貓咪寵食任選可享第2件6折。圖／7-ELEVEN提供

寵物商機一年逾300億，根據外部市場調查，全球寵物市場持續成長，7-ELEVEN觀察本土市場每年持續雙位數成長，更發現全台養貓登記數大幅成長逾2成，顯見「貓派」成為新主流。7-ELEVEN看好毛孩商機，目前全台已有逾3千家門市設有「OPEN!PETS寵物生活專區」，提供飼主們24小時就近便利購買需求。2月22日恰逢日本「貓之日」（猫の日），是貓咪們的重大節令，7-ELEVEN即日起至3月5日瞄準「喵經濟」，推出貓咪寵食4大品牌包含偉嘉、SHEBA、惜時、汪喵星球等系列優惠，加碼於2月21日至2月25日限時5天推出人氣品牌「222寵愛優惠組」，一次囤貨省荷包。

7-ELEVEN表示，目前門市「OPEN!PETS寵物生活專區」販售仍以寵食為最大宗，民眾大都於住宅型、觀光區商圈消費，又以零食品類銷售最佳，因應貓咪飼養數逐年攀高，貓零食為寵食成長最強勁結構，較去年同期成長逾8成。看準眾多「鏟屎官」日常與臨時性購買需求，7-ELEVEN即日起推出多款新品豐富消費者購買選擇性，首推日本人氣品牌「CIAO啾嚕迷你捲心塊（鮪魚）12g X 3入」與「INABA啾嚕迷你捲心塊（雞肉＋起司）12g X 3入」，自日本引進的捲心塊小包裝方便攜帶保鮮，口感軟嫩讓貓貓們品嘗無負擔，售價皆為85元，2月21日至3月5日可享上市嘗鮮價每款65元。

7-ELEVEN「OPEN!PETS寵物生活專區」即日起至3月5日指定貓咪寵食任選可享第2件6折；2月21日至2月25日「222寵愛優惠組」最低下殺74折起，包含偉嘉乾糧化毛配方3件222元（現省75元）、SHEBA金罐6件222元（現省78元）、怪獸輕肉泥系列任5件222元（現省73元）、Petlife鮮糧鱈魚X蘋果鮪魚（貓）2件222元（現省78元）、喵愛餡2件222元（現省66元）。

另外，7-ELEVEN「OPEN!PETS寵物生活專區」即日起至3月19日更首度推出採預購限定制的迪士尼限定版貓咪狗狗玩具系列，其中「玩具總動員造型特濃貓草球」（原價159元、預購價135元），經典動畫授權圖素搭配耐咬布料，同時提升貓草濃度，玩樂之餘還可幫家中主子放鬆，盲袋更是讓每次開袋皆充滿驚喜；「玩具總動員系列貓抓屋」（共3款，每款原價650元、預購價599元），集結三眼怪、熊抱哥、巴斯3款人氣角色超萌大頭款，讓貓主子紓壓玩耍秘密基地，多面設計、翻面又是不同風格，除了多種擺法，多座還可變身貓跳台、貓隧道。

●附註：詳細優惠活動內容以限定門市公告為準。

7-ELEVEN「OPEN!PETS寵物生活專區」即日起至3月19日首度推出採預購限定制的「玩具總動員系列貓抓屋」，集結三眼怪、熊抱哥、巴斯3款人氣角色超萌大頭款，多面設計、翻面又是不同風格，除了多種擺法，多座還可變身貓跳台、貓隧道。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「OPEN!PETS寵物生活專區」即日起至3月19日首度推出採預購限定制的「玩具總動員系列貓抓屋」，集結三眼怪、熊抱哥、巴斯3款人氣角色超萌大頭款，多面設計、翻面又是不同風格，除了多種擺法，多座還可變身貓跳台、貓隧道。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「OPEN!PETS寵物生活專區」即日起至3月19日首度推出採預購限定制的「玩具總動員系列貓抓屋」（共3款，每款原價650元、預購價599元）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「OPEN!PETS寵物生活專區」即日起至3月19日首度推出採預購限定制的「玩具總動員系列貓抓屋」（共3款，每款原價650元、預購價599元）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「OPEN!PETS寵物生活專區」即日起至3月19日首度推出採預購限定制的「玩具總動員系列貓抓屋」（共3款，每款原價650元、預購價599元）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「OPEN!PETS寵物生活專區」即日起至3月19日首度推出採預購限定制的「玩具總動員系列貓抓屋」（共3款，每款原價650元、預購價599元）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「OPEN!PETS寵物生活專區」即日起至3月19日首度推出採預購限定制的「玩具總動員造型特濃貓草球」（原價159元、預購價135元）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「OPEN!PETS寵物生活專區」即日起至3月19日首度推出採預購限定制的「玩具總動員造型特濃貓草球」（原價159元、預購價135元）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「OPEN!PETS寵物生活專區」突破3千店，歡慶2月22日日本貓之日，即日起至3月5日指定貓咪寵食任選可享第2件6折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「OPEN!PETS寵物生活專區」突破3千店，歡慶2月22日日本貓之日，即日起至3月5日指定貓咪寵食任選可享第2件6折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「OPEN!PETS寵物生活專區」即日起至3月19日首度推出採預購限定制的「玩具總動員系列貓抓屋」（共3款，每款原價650元、預購價599元）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「OPEN!PETS寵物生活專區」即日起至3月19日首度推出採預購限定制的「玩具總動員系列貓抓屋」（共3款，每款原價650元、預購價599元）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「OPEN!PETS寵物生活專區」即日起至3月19日首度推出採預購限定制的「玩具總動員造型特濃貓草球」，經典動畫授權圖素搭配耐咬布料，同時提升貓草濃度，盲袋更是讓每次開袋皆充滿驚喜。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「OPEN!PETS寵物生活專區」即日起至3月19日首度推出採預購限定制的「玩具總動員造型特濃貓草球」，經典動畫授權圖素搭配耐咬布料，同時提升貓草濃度，盲袋更是讓每次開袋皆充滿驚喜。圖／7-ELEVEN提供

寵物 日本 貓咪

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