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情迷北非16日遊 摩洛哥賞沙漠銀河

聯合報／ 本報訊

摩洛哥是許多人的夢幻旅程，由旅遊達人唐宏安獨家領團，深入一般旅客不會去的祕境，到撒哈拉體驗豪華露營，欣賞絕美沙漠銀河，史上最奢華「拉⾺穆尼亞飯店」連泊四晚，另安排專業攝影師全程隨團，及時捕捉旅人最美倩影及回憶。

「魔幻摩洛哥 情迷北非深度十六日遊」四月十三日至四月廿八日，報名請洽02-8643-3905、8643-3543，或上有行旅官網https://bit.ly/3uwkIjx

摩洛哥 飯店

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