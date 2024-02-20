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久等了！ 韓國「橋村炸雞」將插旗新竹、台南
韓式炸雞的粉絲們注意了！來自韓國的「橋村炸雞」繼於新北、台北開店之後，即將再開設台南、新竹店。對於當地的民眾而言，未來也將可以輕鬆享受到橋村炸雞的好滋味。
創辦於1991年的「橋村炸雞」，在韓國海內外擁有約1,300間門市，乃是韓國知名的連鎖炸雞品牌之一。2023年8月，橋村炸雞首度登台，坐落板橋車站環球中心，開幕就吸引大批人潮前來。店內並且提供蜂蜜、醬香、香辣等口味的炸雞，還有韓式辣炒年糕、辣泡菜雞肉炒飯、酥炸魷魚圈等多種餐點可以選擇。
繼台灣首店後，橋村炸雞又於2023年11月於台北101開設第2間門市。近期在求職網站上，橋村炸雞也預告將於台南新光三越開設「台南新光店」，另外還有「新竹店」現均已進入人才招募階段。待正式開幕之後，也將為台南、新竹的消費者帶來全新的選擇。
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