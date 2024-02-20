大班樓創辦人葉一南 獲2024亞洲50最佳餐廳標誌人物獎

香港指標性粵菜餐廳大班樓（The Chairman）創辦人葉一南（Danny Yip），榮獲2024亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）「標誌人物獎（Icon Award）」。這是2024年度亞洲最佳餐廳（Asia's Best Restaurants），最新預先公布的獎項，完整名單預計將於3月26日在韓國首爾公布。

「標誌人物獎」由亞洲50最佳餐廳評審委員會（Asia's 50 Best Restaurants Academy）的318名成員投票選出，旨在表彰為美食界作出傑出貢獻而享譽國際，並透過個人平台推動正面改變的標誌性人物。

亞洲50最佳餐廳評審委員會指出，粵菜近年在國際舞台上吐氣揚眉，葉一南功不可沒。葉一南在2009年創立大班樓，2021年成為首間榮登「亞洲50最佳餐廳」榜首的中菜館。就在同一年，大班樓也成為首間躋身「世界50最佳餐廳（The World's 50 Best Restaurants）」前十名的中餐廳，並榮獲「最佳進步獎（Highest Climber Award）」。這對於一間主打家常粵菜而非精緻品味菜單（Tasting Menu）的餐館而言，絕對是一項難能可貴的成就。

大班樓在2022年遷至中環現址，成為香港最具代表性的中菜館，擁有眾多粉絲。葉一南不僅為香港的餐飲業開創都市農耕概念，也是本地食材職人和生產商的重要支持者，更是亞洲區致力推動本土飲食文化的廚師典範。他堅持採用本土食材，以及著重簡約和源用新鮮食材的理念。餐廳有一支由退休漁民組成的買手團隊，每天到本地市場採購鮮活海鮮；此外他也會派人專程到香港馳名老店「樹記（Shu Kee）」，購買最優質的腐竹。此外，葉一南在市郊更設有一個小型有機農場，團隊會在那裡生曬臘肉和醃漬蔬菜，供餐廳使用。

大班樓巧妙運用各種華南珍稀食材，體現粵菜的無限潛力，例如用蟛蜞膏、玫瑰荼薇糖及九年蘭州百合入饌，炮製時令佳餚；招牌菜「雞油花雕蒸花蟹配陳村粉」，正體現了葉一南「大巧若拙」的烹飪理念。大班樓不但以精緻的方式，演繹出家常菜式，更為家常菜注入現代精神，完美切合現代人的口味。

葉一南表示：「我很慶幸能有一支出色而穩定的團隊，包括廚房和外場的成員。他們大部分自餐廳開業起，就一直在這裡工作，有的在此服務了超過十年。我單憑一己之力能做的事情很有限，但結合團隊的力量，就可以成就更多。這個獎項不僅是我個人的榮譽，也是整個大班樓團隊取得的光榮成果。它是一股動力，將不斷激勵我們在未來的日子裡，實現更高的目標。」