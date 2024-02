龍年輕珠寶時髦又發財 龍騰吉祥好運到 足金美玉保平安

新春如意,龍年到來,帶來祥福瑞氣的風格串飾招福納財又時髦。點睛品Charme Mini足金萌龍串飾以小金龍主,發財龍串飾為可愛小金龍擁著幸運古錢幣,象徵龍騰運轉、財運廣進;福袋龍串飾結合可愛金龍及福袋有龍福齊天、福氣滿載之意; 招財龍串飾則結合可愛金龍與招財貓元素,手持千萬両金幣;達摩龍串飾特別採用漸變鎏彩工藝,結合開運象徵達摩,象徵龍運亨通。今年還特別推出 Charme酷黑系列,有足金威龍與龍鱗串飾,結合硬金電鑄及黑銠電鍍工藝,好運之外造型帥氣,別具個性。

周大福以則以今年生肖代表的金龍搭配祥雲 、 龍珠、鯉魚和金元寶等多款喜慶吉祥物,寓意好運連連,每款吊墜及串飾的表情生動細膩、姿態靈巧活躍,「龍·行」、「龍·瑞」串飾搭配鎏彩工藝為龍鱗添上顏色,富喜慶色彩之餘,更為每天的造型增添玩味;「財運亨通」 、「皇冠龍」、「靈龍好運」、「發達龍」等串飾則結合皇冠及金幣等吉祥象徵,每顆轉運珠轉勢蘊含美好祝願,一顆顆串起來連成無盡祝福。

許多品牌也都有推出生肖串飾,除了可以選擇代表自己生肖的動物配戴,犯太歲的人也可因應配戴對應生肖的圖騰來增強運勢,例如龍年三合生肖為猴、鼠、雞。Just Gold鎮金店特今年更特地結合十二生肖的靈動神態與奧林匹克精神,以運動場上健兒為藍本,打造出全新「躍動純金生肖系列」,以活力迎接呼應2024奧運年。十二生肖動物採用卡通造型,融合運動場上奮力一搏的姿態,滴釉工藝色彩鮮明且富有動感設計。

若偏好低調一點的玉石材質,林曉同設計師珠寶經典「隨玉而安」Lucky 12靈感源自故宮典藏、南宋名家劉松年《瑤池獻壽圖》中西王母娘娘與漢武帝相向對坐交談的景象,以圖中賜福的蟠桃仙果為概念,結合十二生肖,獨家立體玉雕專利工法雕琢心形蟠桃賦予長壽與誕生的祝福,玉石的溫潤之韻傳承千年美意,贈禮自用都很適合。今年更因應2024甲辰龍年推出限定新品「青龍獻瑞」,以綠色沙佛萊石勾勒青龍矯捷身姿,盤踞象徵美滿的Akoya珍珠,青龍雙眸以紅寶點睛精警犀利,蓄力萬鈞守護新年好運福氣。