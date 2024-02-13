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龍年輕珠寶時髦又發財 龍騰吉祥好運到 足金美玉保平安

聯合報／ 記者孫曼/即時報導
（由左起順時針）周大福「龍·行」足金吊墜，12,300元； 「龍·行」足金吊墜，18,500元；「龍·瑞」足金串飾，7,800元。圖／周大福提供
（由左起順時針）周大福「龍·行」足金吊墜，12,300元； 「龍·行」足金吊墜，18,500元；「龍·瑞」足金串飾，7,800元。圖／周大福提供

新春如意，龍年到來，帶來祥福瑞氣的風格串飾招福納財又時髦。點睛品Charme Mini足金萌龍串飾以小金龍主，發財龍串飾為可愛小金龍擁著幸運古錢幣，象徵龍騰運轉、財運廣進；福袋龍串飾結合可愛金龍及福袋有龍福齊天、福氣滿載之意； 招財龍串飾則結合可愛金龍與招財貓元素，手持千萬両金幣；達摩龍串飾特別採用漸變鎏彩工藝，結合開運象徵達摩，象徵龍運亨通。今年還特別推出 Charme酷黑系列，有足金威龍與龍鱗串飾，結合硬金電鑄及黑銠電鍍工藝，好運之外造型帥氣，別具個性。

周大福以則以今年生肖代表的金龍搭配祥雲 、 龍珠、鯉魚和金元寶等多款喜慶吉祥物，寓意好運連連，每款吊墜及串飾的表情生動細膩、姿態靈巧活躍，「龍·行」、「龍·瑞」串飾搭配鎏彩工藝為龍鱗添上顏色，富喜慶色彩之餘，更為每天的造型增添玩味；「財運亨通」 、「皇冠龍」、「靈龍好運」、「發達龍」等串飾則結合皇冠及金幣等吉祥象徵，每顆轉運珠轉勢蘊含美好祝願，一顆顆串起來連成無盡祝福。

許多品牌也都有推出生肖串飾，除了可以選擇代表自己生肖的動物配戴，犯太歲的人也可因應配戴對應生肖的圖騰來增強運勢，例如龍年三合生肖為猴、鼠、雞。Just Gold鎮金店特今年更特地結合十二生肖的靈動神態與奧林匹克精神，以運動場上健兒為藍本，打造出全新「躍動純金生肖系列」，以活力迎接呼應2024奧運年。十二生肖動物採用卡通造型，融合運動場上奮力一搏的姿態，滴釉工藝色彩鮮明且富有動感設計。

若偏好低調一點的玉石材質，林曉同設計師珠寶經典「隨玉而安」Lucky 12靈感源自故宮典藏、南宋名家劉松年《瑤池獻壽圖》中西王母娘娘與漢武帝相向對坐交談的景象，以圖中賜福的蟠桃仙果為概念，結合十二生肖，獨家立體玉雕專利工法雕琢心形蟠桃賦予長壽與誕生的祝福，玉石的溫潤之韻傳承千年美意，贈禮自用都很適合。今年更因應2024甲辰龍年推出限定新品「青龍獻瑞」，以綠色沙佛萊石勾勒青龍矯捷身姿，盤踞象徵美滿的Akoya珍珠，青龍雙眸以紅寶點睛精警犀利，蓄力萬鈞守護新年好運福氣。

JADEGIA玉世家特別推出新春翡翠珠寶，以經典的玉鐲與蛋面戒指為主要款式，主石的色調，精選深受青睞的綠翠與紅翡，華貴大器，又鴻運喜慶，為新年伊始定調最精彩的開端。系列的翡翠手鐲為「平安鐲」形制，條桿形式為內平外圓的玉鐲，翡翠條桿的內圈磨平、外圈則呈現圓弧，配戴起來格外舒適。蛋面翡翠戒指，則以最能表現翡翠的質地玉色的蛋面切割象徵圓滿，周圍環形鑲鑽或勾勒如意圖紋，寄寓圓滿如意的吉祥祝福。

林曉同珠寶Lucky 12錬墜，49600元。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶Lucky 12錬墜，49600元。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶2024龍年限定作品——青龍獻瑞系列林曉同設計師珠寶2024限定新品「青龍守福」錬墜，38,888元林曉同珠寶
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點睛品Charme Mini足金福袋龍串飾，7,200元。圖／點睛品提供
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JADEGIA玉世家新春翡翠珠寶。圖／玉世家提供
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林曉同珠寶盤龍君子錬墜，鍊墜青龍盤踞玉竹，以優雅之美承載華人特有的文化與祝福，寄寓節節高升之意，99,888元。圖／林曉同珠寶提供
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周大福「經典·傳承」系列 辰時運轉足金吊墜。圖／點睛品提供
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林曉同珠寶青龍獻瑞戒指，58,888元。圖／林曉同珠寶提供
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Just Gold鎮金店躍動系列羽毛球猴串飾，9,600元。圖／鎮金店提供
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Just Gold鎮金店躍動系列籃球龍串飾，9,600元。圖／鎮金店提供
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點睛品Charme Mni足金達摩龍串飾，7,600元。圖／點睛品提供
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Just Gold鎮金店躍動系列鞍馬馬串飾，9,600元。圖／鎮金店提供
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點睛品文化祝福傳奇足金神龍戒指，價格店洽。圖／點睛品提供
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蛋面翡翠鑲鑽戒指，28萬6,000元。圖／玉世家提供
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點睛品Charme酷黑足金威龍串飾，9,400元。圖／點睛品提供
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紅翡玉鐲，價格店洽。圖／玉世家提供
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點睛品Charme Mini足金萌龍串飾，5,000元。圖／點睛品提供
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Just Gold鎮金店躍動系列。圖／鎮金店提供
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周大福「龍」造形金飾「龍」造形金飾，6,000元。圖／周大福提供
周大福「龍」造形金飾「龍」造形金飾，6,000元。圖／周大福提供
（由左起順時針）周大福「財運亨通」足金串飾，6,000元；「皇冠龍」足金串飾，8,200元；「靈龍好運」足金串飾，4,800元；「發達龍」足金串飾，6,200元。圖／周大福提供
（由左起順時針）周大福「財運亨通」足金串飾，6,000元；「皇冠龍」足金串飾，8,200元；「靈龍好運」足金串飾，4,800元；「發達龍」足金串飾，6,200元。圖／周大福提供
Just Gold鎮金店躍動系列空手道虎串飾，9,600元。圖／鎮金店提供
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