龍年輕珠寶時髦又發財 龍騰吉祥好運到 足金美玉保平安

新春如意，龍年到來，帶來祥福瑞氣的風格串飾招福納財又時髦。點睛品Charme Mini足金萌龍串飾以小金龍主，發財龍串飾為可愛小金龍擁著幸運古錢幣，象徵龍騰運轉、財運廣進；福袋龍串飾結合可愛金龍及福袋有龍福齊天、福氣滿載之意； 招財龍串飾則結合可愛金龍與招財貓元素，手持千萬両金幣；達摩龍串飾特別採用漸變鎏彩工藝，結合開運象徵達摩，象徵龍運亨通。今年還特別推出 Charme酷黑系列，有足金威龍與龍鱗串飾，結合硬金電鑄及黑銠電鍍工藝，好運之外造型帥氣，別具個性。

周大福以則以今年生肖代表的金龍搭配祥雲 、 龍珠、鯉魚和金元寶等多款喜慶吉祥物，寓意好運連連，每款吊墜及串飾的表情生動細膩、姿態靈巧活躍，「龍·行」、「龍·瑞」串飾搭配鎏彩工藝為龍鱗添上顏色，富喜慶色彩之餘，更為每天的造型增添玩味；「財運亨通」 、「皇冠龍」、「靈龍好運」、「發達龍」等串飾則結合皇冠及金幣等吉祥象徵，每顆轉運珠轉勢蘊含美好祝願，一顆顆串起來連成無盡祝福。

許多品牌也都有推出生肖串飾，除了可以選擇代表自己生肖的動物配戴，犯太歲的人也可因應配戴對應生肖的圖騰來增強運勢，例如龍年三合生肖為猴、鼠、雞。Just Gold鎮金店特今年更特地結合十二生肖的靈動神態與奧林匹克精神，以運動場上健兒為藍本，打造出全新「躍動純金生肖系列」，以活力迎接呼應2024奧運年。十二生肖動物採用卡通造型，融合運動場上奮力一搏的姿態，滴釉工藝色彩鮮明且富有動感設計。

若偏好低調一點的玉石材質，林曉同設計師珠寶經典「隨玉而安」Lucky 12靈感源自故宮典藏、南宋名家劉松年《瑤池獻壽圖》中西王母娘娘與漢武帝相向對坐交談的景象，以圖中賜福的蟠桃仙果為概念，結合十二生肖，獨家立體玉雕專利工法雕琢心形蟠桃賦予長壽與誕生的祝福，玉石的溫潤之韻傳承千年美意，贈禮自用都很適合。今年更因應2024甲辰龍年推出限定新品「青龍獻瑞」，以綠色沙佛萊石勾勒青龍矯捷身姿，盤踞象徵美滿的Akoya珍珠，青龍雙眸以紅寶點睛精警犀利，蓄力萬鈞守護新年好運福氣。