蕭邦千萬珠寶登台迎新春 北極熊、蜂鳥腕表秀精湛工藝

瑞士高級珠寶鐘表品牌蕭邦（CHOPARD）特地於農曆新之際，於台北展出一系列高級珠寶與腕表，以極致的工藝打造奢華饗宴，展開全新的一年。

展出亮點包括鑲嵌116顆27.47克拉梨形切割鑽石的Precious Lace系列項鍊，如花瓣般綻的結構，體現高級珠寶的鏤空技藝，使光影能自由地在其穿梭流動，在各個角度折射出鑽石的璀璨光芒。大氣的Red Carpet系列鑽石項鍊，則以璀璨鑽石交織出頸鍊結構，並交錯點綴梨形切割鑽石與13顆14克拉心型切割祖母綠，色彩、形狀、火光的對比配戴起來格外動人。

紅寶石近年來單價扶搖直上，此次亦有一枚鑲嵌3.53克拉橢圓形切割紅寶石鑽戒，以及一對鑲嵌共32顆9.3克拉梨形切割紅寶石與梨形切割鑽石的Red Carpet系列紅寶石耳環，如水晶燈般的的造型配戴起來盡顯優雅。