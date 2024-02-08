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蕭邦千萬珠寶登台迎新春 北極熊、蜂鳥腕表秀精湛工藝
瑞士高級珠寶鐘表品牌蕭邦（CHOPARD）特地於農曆新之際，於台北展出一系列高級珠寶與腕表，以極致的工藝打造奢華饗宴，展開全新的一年。
展出亮點包括鑲嵌116顆27.47克拉梨形切割鑽石的Precious Lace系列項鍊，如花瓣般綻的結構，體現高級珠寶的鏤空技藝，使光影能自由地在其穿梭流動，在各個角度折射出鑽石的璀璨光芒。大氣的Red Carpet系列鑽石項鍊，則以璀璨鑽石交織出頸鍊結構，並交錯點綴梨形切割鑽石與13顆14克拉心型切割祖母綠，色彩、形狀、火光的對比配戴起來格外動人。
紅寶石近年來單價扶搖直上，此次亦有一枚鑲嵌3.53克拉橢圓形切割紅寶石鑽戒，以及一對鑲嵌共32顆9.3克拉梨形切割紅寶石與梨形切割鑽石的Red Carpet系列紅寶石耳環，如水晶燈般的的造型配戴起來盡顯優雅。
限量的工藝表款為此次時計的鑑賞重點。共有兩款全球限量各8枚的Happy Sport Animal World系列腕表抵台，分別刻畫北極熊與蜂鳥兩種受保育物種，表達蕭邦對大自然的感懷與對地球生命的熱愛。腕表結合品牌獨門的滑動鑽石技術，在礦石細工鑲嵌層次分明的立體表盤上，璀璨鑽石飛旋舞動於栩栩如生的動物身邊，是傑出製表與裝飾藝術的集大成之作。
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