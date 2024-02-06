LOEWE「Crafted World」展覽盛事 將於三月登上海

源自西班牙的高級精品品牌LOEWE宣布，將於2024年3月22日起至5月5日止，於上海展覽中心舉辦首個「Crafted World」大型展覽，這個帶領觀眾體驗LOEWE工藝世界的展覽，將免費開放公眾參觀，隨後亦將移至海外展開國際巡迴展出，備受期待。

由LOEWE創意總監Jonathan Anderson策劃的「Crafted World」展覽，以呈現品牌的豐富歷史、西班牙文化傳統以及推廣手工製作的熱忱為主題，縱橫藝術及文化，透過品牌的經典設計及當代的文化合作計畫，重訪品牌於1846年在馬德里以皮革工藝合作社起家、逐步發展成為當今國際頂尖奢華時裝品牌的歷史軌跡。透過此次展覽闡述品牌的發展史，展覽旨在全方位展示百多年來品牌以前衛革新態度推動時尚創意及工藝文化的精神。

佔地超過1,600平方米的這個「Crafted World」大型展覽，猶如一趟穿越時間、空間、材質和製作技術的互動旅程。展覽將展示豐富多元的工藝品及藝術品，讓人親身感受西班牙的豐富人文底蘊之際，同時彷如親至巴黎時裝秀前排欣賞新裝。展覽亦設有多個趣味互動展廳，探索LOEWE最新系列的靈感與透過工藝語彙訴說的強大想像力。此外，關於手工藝製作樂趣的故事也將會是展覽一大看點，透過LOEWE與來自世界各地的工匠及單位的合作成果與幕後花絮，包括印度的絲帶工匠、厄瓜多爾的地毯工藝家、南非的織籃工匠及中國的竹編工匠等，拆解繁複工序如何成就LOEWE經典設計。

致力於工藝文化傳承的LOEWE，擁有178年的創意及工藝革新歷史，在20世紀初成為西班牙皇室御用供應商，並於1996年被LVMH集團納入旗下、並創立了LOEWE基金會。當今創意總監Jonathan Anderson在2013年上任後至今逾10年，在他的引領之下，品牌重新定立以工藝與文化為本的品牌定位，並創立了LOEWE工藝獎，這也已然成為品牌發展史上的一大里程碑。