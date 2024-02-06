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李奧納多攜手天夢香檳 支持re:wild全球環保計劃
長年關注環保議題的奧斯卡金像獎影帝——李奧納多．迪卡皮歐（ Leonardo DiCaprio），因為認同法國天夢香檳（Champagne Telmont ）為地球環保所做的努力，於2022年正式成為天夢香檳的股東。在今年於美國邁阿密舉行的巴賽爾藝術展中，天夢香檳捐贈由李奧納多簽名的6公升瓶裝Mathusalem ，作為拍賣品的一部分，其中還包括獨家參觀天夢香檳有機農業葡萄園的機會與其他體驗。
巴賽爾藝術展於當地著名的Superblue沉浸式美術館舉辦「自然的藝術Art of Nature」活動。 這項活動籌募了超過900萬美元，用於持續支持re:wild協會與80多個國家的當地合作夥伴，致力保護全球4.3億英畝土地，此舉將會讓33,000個物種受益。
「天夢香檳」不僅只是一支香檳，而是一種「以大地之母為名（In Nomine Terrae）」對世界的禮讚。自1912年Henri Lhôpital在埃佩爾奈附近的達默里，創立天夢香檳酒莊以來，天夢酒莊一直守護著葡萄栽培的願景，不因短視近利而有任何動搖，以對這片土地的感激與敬畏之心，悉心栽培每一株葡萄樹。
法國知名人頭馬君度（Rémy Cointreau）集團，在2020年10月正式成為天夢香檳酒莊的控股股東，並決定貫徹「以大地之母為名」行動，呼籲世人珍惜自然的饋贈，在品酩香檳歡愉優雅的過程中，依舊保持初心並愛護自然。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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