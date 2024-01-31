限量6600枚！必勝客送「鎮瀾宮必勝金」 先搶先贏
龍年將至，必勝客首度與大甲鎮瀾宮合作，推出限量「必勝金」為民眾補財氣，預計於2月13日正式開搶，還有機會抽中萬元「999純金套組」。另外龍年限定款「炫FOOD盒」自即日起也回歸登場，全台限量4,500盒。
2月13日起，凡於必勝客PK雙饗卡APP外帶新年限定「金皇軟殼蟹干貝比薩」或「松葉蟹大蝦干貝比薩」任一口味，就能獲得經大甲鎮瀾宮媽祖加持的「必勝金」，全台限量6,600份，依照取餐順序先搶先得。2月19日前訂購，還有機會抽中「999純金套組」。
除此之外，必勝客「炫FOOD盒」也升級龍年限定版，重新回歸市場。限定版盒蓋上加印「龍申大富翁」，更添派對樂趣。每份內含1個指定口味大比薩，包括有「金皇軟殼蟹干貝比薩」、「松露海鮮珍珠起司比薩」、「法式卡菲海陸比薩」、「和風章魚燒比薩」、「煙燻培根手撕豬比薩」等7種口味可以選擇。另外搭配「黃金和風鱈魚塊」、「黃金雞軟骨」、「麻糬QQ球(巧克力)」與「芋見乳酪千層酥」等4款副食，自即日起於必勝客PK雙饗卡APP獨家開賣，每盒售價799元，全台限量4,500盒。
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