限量6600枚！必勝客送「鎮瀾宮必勝金」　先搶先贏

龍年將至，必勝客首度與大甲鎮瀾宮合作，推出限量「必勝金」為民眾補財氣，預計於2月13日正式開搶，還有機會抽中萬元「999純金套組」。另外龍年限定款「炫FOOD盒」自即日起也回歸登場，全台限量4,500盒。

2月13日起，凡於必勝客PK雙饗卡APP外帶新年限定「金皇軟殼蟹干貝比薩」或「松葉蟹大蝦干貝比薩」任一口味，就能獲得經大甲鎮瀾宮媽祖加持的「必勝金」，全台限量6,600份，依照取餐順序先搶先得。2月19日前訂購，還有機會抽中「999純金套組」。